VIDEO Spotify dezvăluire care au fost cele mai ascultate melodii în ultimul deceniu / Drake și Ed Sheeran, artiștii aflați în top

Spotify a dezvăluit care au fost melodiile și albumele cel mai des transmise precum și cei mai ascultați artiști din ultimul deceniu, Drake conturându-se ca cel mai ascultat artist al anilor 2010, relatează BBC.

Starul canadian a adunat peste 28 de miliarde de difuzări, iar melodia sa cea mai populară, One Dance, a fost ascultată de 1, 7 miliarde de ori.

Aceasta a fost eclipsat doar de melodia lui Ed Sheeran Shape of you, care a fost ascultată de 2,4 miliarde de ori, devenind piesa cea mai ascultată a deceniului.

Cea mai ascultată melodie în 2019 a fost Senorita, cântată de Shawn Mendes and Camila Cabello.

Difuzată în iunie, duetul a fost ascultat de un miliard de ori. Bad Guy, a lui Billie Eilish nu este cu mult în spate, aceasta adunând 990 milioane de ascultări.

Albumul de debut al lui Eilish, When We All Fall Asleep Where Do We Go, a fost de asemenea cel mai popular album al anului - iar artista a reușit să fie prima femeie care a ajuns în top în studiile de sfârșit de an.



Cei mai difuzați artiști în anii 2010

1) Drake

2) Ed Sheeran

3) Post Malone

4) Ariana Grande

5) Eminem





Cele mai difuzate melodii în anii 2010





1) Shape Of You - Ed Sheeran

2) One Dance- Drake

3) Rockstar- Post Malone

4) Closer- The Chainsmokers

5) Thinking Out Loud- Ed Sheeran





Melodia cea mai difuzată în 2019 (global)

1) Senorita - Camila Cabello and Shawn Mendes

2) Bad Guy - Billie Eilish

3) Sunflower - Post Malone

4) 7 Rings - Ariana Grande

5) Old Town Road - Lil Nas X





Cel mai ascultat album al anului 2019 (global)

1) When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish

2) Hollywood's Bleeding- Post Malone

3) Thank U, Next - Ariana Grande

4) No. 6 Collaborations Project - Ed Sheeran

5) Shawn Mendes - Shawn Mendes