Iași: ​Un câine nu vrea să plece din locul unde și-a pierdut viața un tânăr de 21 de ani. „Şi noi ne mirăm, o fi o parte din sufletul lui”

Povestea „câinelui de la copac” i-a impresionat pe toţi cei care locuiesc în apropiere de locul în care Andrei, un tânăr de 21 de ani, şi-a pierdut viaţa într-un accident rutier. Din 21 septembrie, de când băiatul a murit, patrupedul nu mai pleacă de la locul accidentului. După ce au văzut că stă în frig şi în ploaie, membri ai familiei tânărului i-au făcut un adăpost şi în fiecare zi trec să îi lase de mâncare. Nimeni nu îşi explică de ce câinele nu părăseşte locul accidentului.

„A apărut de undeva, nu ştim de unde, asta este. Ori a fost al cuiva care a trecut pe acolo, ori s-a ferit de el, ori i-o fi dat vreodată de mâncare. Dimineaţă era acolo. El rămâne în continuare. Şi noi ne mirăm, o fi o parte din sufletul lui, ne gândim la tot felul... nu ştim", a spus, pentru Mediafax, Vasile Holban, tatăl băiatului.

Andrei era foarte apropiat de bunicii săi, care locuiesc în apropiere. Aşa că în locul în care a avut loc accidentul bunicii i-au făcut o cruce.

„Câinele de la copac, aşa i-am dat denumirea, câinele de la copac. Mi se pare ceva aşa mai aparte. Accidentul a fost loc vineri seară şi sâmbătă dimineaţă când m-am dus, după ce au luat toate de acolo, a apărut un câine. Dar câinele nu e maidanez, avea urmă de cum a stat legat şi de sâmbătă a rămas şi stă în continuu acolo. Bine, eu am grijă de el, mă duc să îl întreţin, mă duc să îi duc mâncare, i-am făcut adăpost. Când ploua, stătea jos în apă. E foarte interesantă problema, nu ştiu ce o fi, cred că are ceva din sufletul lui acolo, că el (n.r.-nepotul), a îndrăgit foarte mult animalele, era foarte ataşat de animale, de aia a şi făcut facultatea de medicină veterinară", a declarat, corespondentului Mediafax, Gheorghe Munteanu, bunicul băiatului.

Deşi au trecut atâtea zile de la accident, câinele nu s-a mişcat de acolo, iar familia deja îl strigă cu numele băiatului.

„Nu pleacă, nu vrea să plece şi e bine că nu vrea să plece. Mai vin şi alţi câini pe acolo, că el are de mâncare, ăia pleacă, dar el nu a plecat deloc. E foarte ataşat, mă duc, vorbesc cu el, i-am dat şi eu nume, i-am spus pe nume cum îl chema pe băiat, dă din coadă, se uită la mine, ne-am împrietenit, asta este", a mai povestit bunicul lui Andrei.

Acesta spune că va încerca să ia câinele acasă, dar după ce trec 40 de zile de când şi-a pierdut nepotul.

„Am să încerc totuşi să îl iau să văd care e reacţia lui, dacă se întoarce înapoi, că eu îs la 14 kilometri de la locul accidentului şi sunt curios dacă se întoarce înapoi. Am să încerc o experienţă de genul acesta, dar după 40 de zile", a mai spus Gheorghe Munteanu.

Andrei era student la Medicină Veterinară, și, potrivit tatălui său, îndrăgea foarte mult animalele.

„Am să îl aduc la Iaşi, să îl deparazităm. Şi la Iaşi mai am trei câini de rasă şi la ţară trei, ce o să facem, o să îl luăm şi pe el, dacă tot l-a păzit. La Iaşi mai am un câine lup, un caniche pitic şi înainte de a muri am fost cu el la Câmpuplung şi am luat un ciobănesc de Berna. Toţi câinii cu el i-am cumpărat, împreună. Ţinea foarte mult la animale", a spus tatăl băiatului.