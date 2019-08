Michael Jackson i-ar fi mărturisit lui Marlon Brando că „nu-i plăcea de nimeni de vârsta lui”

Marlon Brando și Michael Jackson au vorbit despre relații, sex, dar și despre acuzațiile de abuz sexual aduse împotriva cântărețului pop într-o conversație făcută publică de curând, prin intermediul unui nou podcast. Întâlnirea dintre cele două vedete a avut loc în anul 1994, un an greu pentru regele muzicii pop, căci atunci Jackson era cercetat pentru molestare de minori, scrie The Independent care citează Los Angeles Times.Detaliile conversației au fost scoase la iveală de emisiunea Phone Stories: Procesele lui Michael Jackson, când Brandon Ogborn, unul dintre producătorii emisiunii, a obținut o transcriere a unei declarații date sub jurământ. Ogborn a verificat autenticitatea probei cu judecătorul de la Curtea Superioară din Los Angeles, Lauren Weis. Weis nu este străină cazului Jackson, căci femeia l-a cercetat pe cântăreț pe parcursul celor 23 de ani de activitate în calitate de procuror.Procurorii au auzit zvonuri despre o „relație specială” între vedeta din filmul „The Godfather” și Regele Muzicii Pop. Se presupunea că Jackson îl învăța pe Brando să danseze, iar Brando îl învăța în schimb pe Jackson tainele actoriei.În transcriere, Brando, care a murit în 2004, prezintă detalii despre o presupusă discuție cu Jackson în timp ce artiștii luau masa la moșia Neverland a lui Jackson. În timpul cinei, cei doi au discutat despre sexualitatea cântărețului și despre relația lui dificilă cu tatăl lui, Joe Jackson.„L-am întrebat dacă e virgin și a cam râs și chicotit și a spus: „Oh, Brando.” Iar eu i-am mai spus: „Păi și ce altceva faci ca să înlocuiești sexul?” , iar el a devenit agitat și jenat.„Am spus:„ Ei bine, ce prieteni ai?” El mi-a răspuns:„ Nu cunosc pe nimeni de vârsta mea. Nu-mi place pe nimeni de vârsta mea. ” Atunci i-am zis: ,„ De ce nu? ”Răspunsul lui:„ Nu știu, nu știu. ”A plâns atât de mult încât ... am încercat să-l liniștesc . Am încercat să-l ajut cu tot ce am putut.”Jackson a fost cercetat de două ori pentru acuzații de molestare a copiilor. A fost acuzat în 1994 și a fost judecat în 2005. Atunci, cântărețul a fost achitat pentru toate acuzațiile.Actorul a mai spus că după părerea lui, Jackson ar fi fost prea speriat ca să-i poată răspunde la întrebări.Brando a murit în 2004, la 80 de ani. Michael Jackson ar fi împlinit joi vârsta de 61 de ani, însă cântărețul american a murit acum 10 ani, la data de 25 iunie 2009.