O revistă australiană este criticată după ce editorii au încurcat două modele de culoare

Modelul Adut Akech, din Sudanul de Sud, și-a exprimat tristețea și totodată furia cauzată de faptul că în dreptul articolului scris despre ea se află o poză care înfățișează un alt model de culoare. Akech a declarat că acest lucru „nu s-ar fi întâmplat dacă era vorba despre un model alb”, scrie CNN Who Magazine, o publicație săptămânală dedicată știrilor despre celebrități și divertisment, a publicat un articol despre Akech, dar a imprimat în schimb o imagine cu modelul Flavia Lazarus.Modelul a declarat că greșeala este „inacceptabilă și că eroarea nu poate fi scuzată, indiferent de circumstanțe”. Akech a mai spus că prin această neatenție, editorii au jignit întreaga rasă neagră.„Ne arată că oamenii sunt foarte ignoranți și înguști la minte pentru că pot considera că fiecare fată neagră sau africană arată la fel", a spus ea. „ Simt că acest lucru nu s-ar fi întâmplat dacă era vorba despre un model alb", a mai adăugat Akech.Akech a mai precizat că Who Magazine și-a cerut scuze pentru situația creată, însă ea a hotărât că este cazul „să abordeze public problema”.Akech, în vârstă de 19 ani, are o poveste de viață extraordinară. Născută în Sudanul de Sud, modelul și-a petrecut primii opt ani din viață în lagărul de refugiați Kakuma din Kenya, înainte de a se muta în Australia.Astăzi, Akech este unul dintre cele mai bine cotate modele, defilând pentru branduri de renume, inclusiv pentru Chanel, Valentino și Givenchy. De asemenea, a mai apărut pe coperțile edițiilor italiene, coreene și britanice ale revistei Vogue.