VIDEO Un pui de dugong a devenit star pe reţelele de socializare

Mariam a fost găsit eşuat pe o plajă în luna mai, când avea doar şase luni, în condiţiile în care puii acestor mamifere sunt înţărcaţi în mod normal la vârsta de 18 luni.Această specie este frecvent rănită de elicele ambarcaţiunilor cu motor şi este vânată uneori pentru carnea sa, iar habitatele sale costiere sunt în scădere, în special din cauza turismului, poluării şi urbanizării regiunilor de coastă, explică reprezentanţii organizației World Wide Fund for Nature (WWF).După ce veterinarii din Phuket, o staţiune balneară din sudul Thailandei, au publicat fotografii cu Mariam pe reţelele de socializare, puiul de dugong a devenit un fenomen pe reţelele de socializare. Un live stream pe Facebook va fi implementat în zilele următoare pentru ca internauţii să poată să îi urmărească evoluția, după ce puiul de dugong - care este femelă - a fost eliberat în apropiere de insula Libong din provincia Trang."Mariam i-a sensibilizat pe thailandezi în chestiunea protejării animalelor marine, a oceanelor şi a naturii în general", a declarat veterinarul Pathompong Kongjit.Pentru moment, cea mai mare dificultate pentru Marian este să reuşească să se hrănească singură. Mariam nu poate să mănânce decât ierburi marine înalte, a explicat medicul, subliniind eforturile sale de a căuta ierburi marine la adâncimi mai mari.Femelele de dugong îşi alăptează puii în timp ce înoată, situaţie pe care veterinarii nu pot să o imite. "O ţinem în braţe când îi dăm să bea lapte cu biberonul, apoi o facem imediat să înoate, pentru ca ea să îşi exerseze sistemul digestiv", a spus acelaşi medic veterinar.Membrii echipei, care preconizează că se vor ocupa de Mariam timp de încă un an, folosesc o canoe denumită "mama portocalie", datorită culorii în care a fost vopsită, pentru ca puiul de dugong să o urmeze şi să se antreneze în tehnicile de înot.Ţările din Asia de Sud-Est, care se numără printre cei mai mari poluatori din lume, s-au angajat să lupte împotriva poluării oceanelor, cu ocazia summitului organizat de Asociaţia naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) la Bangkok, în luna iunie. Cinci ţări din Asia (China, Indonezia, Filipine, Vietnam şi Thailanda) se fac vinovate de peste 50% din cantitatea de 8 milioane de tone de materiale plastice deversate în fiecare an în oceane, potrivit unui raport din 2017 al ONG-ului Ocean Conservancy.