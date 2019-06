La ce se mai gândesc unii cercetători. Futurologii susțin că oamenii viitorului vor avea cocoașă, pleoapă dublă și un creier mai mic, din cauza calculatoarelor și telefoanelor mobile

Cercetătorii susțin că au creat un model 3D al omului viitorului, pe nume Mindy, și au spus că în 100 de ani oamenii vor avea probabil cocoașe din cauza statului cu orele la calculator și din cauza privitului în monitoarele telefoanelor.

Mindy va avea, de asemenea, potrivit acestora, mușchi ai gâtului mai mari pentru a compensa postura, un craniu mai gros pentru a se proteja de radiații și un creier mai mic din cauza stilului de viață sedentar.

De asemenea, oamenii vor avea în mai puțin de 100 de ani mâini sub formă de gheare de la ținutul teleoanelor.

Totodată, oamenii vor dezvolta o pleoapă dublă pentru a-și proteja ochii de lumina dăunătoare.

Hunched backs and double eyelids: How tech-obsessed humans might look in 2100. pic.twitter.com/L5Jw0p7FCC