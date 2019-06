Un pasager Turkish Airlines a fost dat afară din aeronavă din cauză că are alergie la alune. Reacția companiei aeriene

Josh Silver, în vârstă de 25 de ani, zbura din Antalya spre Gatwick cu prietena sa când a informat stewardesele de alergia sa. Bărbatul susține că atunci când a zburat din Gatwick spre Antalya a vorbit cu un manager al companiei în timp ce își făcea check-in-ul și acesta i-ar fi zis că nu este nicio problemă.







Cu toate astea, la zborul de întoarcere s-a hotărât să anunțe doar echipajul de zbor și asta pentru a nu-i servi alimente care conțineau alune în timpul zborului. Alergia lui este declanșată de consumul de alune, nu de mirosul acestora așa că Silver le-a spus stewareselor că nu va mânca nimic pe toată durata zborului pentru a rezolva problema. Echipajul de zbor a refuzat.

Un pasager al companiei aeriene Turkish Airlines a fost dat afară din avion după ce a informat echipajul de zbor că are alergie la alune. Bărbatului i s-a spus să părăsească aeronava înainte de decolare. Când a refuzat, poliția a urcat la bordul avionului pentru a-l escorta pe tânăr, scrie The Independent. „M-am simțit de parcă am făcut ceva greșit", a spus Silver. „Dacă aș fi fost băut, aș fi înțeles, dar am o problemă medicală." Tânărul a descris momentul în care a fost escortat de poliție ca fiind o experiență „copleșitoare" și „o încercare grea".Turkish Airlines le-a propus să se îmbarce într-un alt zbor de-al lor de mai târziu, însă numai dacă își vor achita din nou tichetele. Cei doi au refuzat și și-au cumpărat alte bilete de la o altă companie aeriană la prețul de 550 de lire.„Scrie clar pe site-ul nostru că oricine are alergie la alune trebuie să ne informeze înainte de zbor”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei aeriene. „În acest caz, datele noastre arată că nicio astfel de informație nu a fost furnizată de călător până la îmbarcare, moment în care era deja prea târziu pentru ca echipajul de cabină să se pregătească și să ia măsuri preventive împotriva potențialelor atacuri alergice”, a mai adăugat purtătorul de cuvânt de la Turkish Airlines.