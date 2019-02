OSCAR 2019 Câștigătorii vor fi desemnați duminică noapte. Cine sunt marii favoriți

Cea mai bună actriță în rol principal:

Yalitza Aparicio, Roma

Lady Gaga, A Star is Born

Glenn Close, The Wife

Olivia Colman, The Favourite

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me

Nominalizări Oscar 2019. Cel mai bun actor în rol principal:

Christian Bale, Vice

Bradley Cooper, A Star is Born

William Dafoe, At Eternity's Gate

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen, Green Book











Nominalizări Oscar 2019. Cea mai bună actriță în rol secundar:

Amy Adams, Vice

Emma Stone, The Favourite

Marina de Tavira, Roma

Regina King, If Beale Street Coud Talk

Rachel Weisz, The Favourite

Cel mai bun actor în rol secundar:

Mahershala Ali, Green Book

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me

Adam Driver, BlackkKlansman

Sam Elliot, A Star is Born

Sam Rockwell, Vice





Nominalizări Oscar 2019. Cel mai bun film:

Black Panther Blackkknlansman Bohemian Rhapsody The Favourite Green Book A Star is Born Roma Vice



Nominalizări Oscar 2019. Cel mai bun film străin:

Capernaum, Liban

Roma, Mexic

Cold War, Polonia

Shoplifters, Japonia

Never Look Away, Germania



Nominalizări Oscar 2019. Cel mai bun regizor:

Spike Lee, Blackklansman Alfonso Cuaron, Roma Pawel Pawlikowki, Cold War Yorgos Lanthimos, The Favourite Adam McKay, Vice

Nominalizări 2019. Cel mai bun film de animație:

Incredibles 2 Isle of Dogs Mirai Ralph Breaks The Internet Spider-Man: Into the Spider-Verse



Cele mai bune costume - The Ballad Of Buster Scruggs, Black Panther, The Favourite, Mary Poppins Returns, Mary Queen Of Scots.

Cel mai bun montaj - BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody, The Favourite, Green Book, Vice.

Cea mai bună animație de scurtmetraj - Animal Behavior, Bao, Late Afternoon, One Small Step, Weekends. Cel mai bun scurtmetraj live-action: Detainment, Fauve, Marguerite, Mother, Skin

Montaj de sunet - Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man, A Quiet Place, Roma

Mixaj de sunet - Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man, Roma, A Star Is Born

Coloană sonoră originală: Black Panther, BlacKkKlansman, If Beale Street Could Talk, Isle Of Dogs, Mary Poppins Returns







Scenariu original:

The Favourite, Deborah Davis, Tony McNamara First Reformed, Paul Schrader Green Book, Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly Roma, Alfonso Cuarón Vice, Adam McKay

Scenariu adaptat:

The Ballad of Buster Scruggs, Joel Coen , Ethan Coen BlacKkKlansman,Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott, Spike Lee Can You Ever Forgive Me?, Nicole Holofcener and Jeff Whitty If Beale Street Could Talk, Barry Jenkins A Star Is Born, Eric Roth, Bradley Cooper, Will Fetters

Cea mai bună imagine:

Cold War, Lukasz Zal The Favourite, Robbie Ryan Never Look Away, Caleb Deschanel Roma, Alfonso Cuarón A Star Is Born, Matthew Libatique

Cel mai bun documentar:

Free Solo, Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi Hale County This Morning, This Evening, RaMell Ross Minding the Gap, Bing Liu Of Fathers and Sons, Talal Derki RBG, Betsy West, Julie Cohen

Cel mai bun scurtmetraj documentar:

Black Sheep, Ed Perkins End Game, Rob Epstein, Jeffrey Friedman Lifeboat, Skye Fitzgerald A Night at the Garden, Marshall Curry Period. End of Sentence., Rayka Zehtabchi

Cel mai bun cântec original:

All The Stars, din filmul Black Panther, de Kendrick Lamar, SZA I’ll Fight, din RBG, de Diane Warren, Jennifer Hudson The Place Where Lost Things Go, din Mary Poppins Returns, compus de Marc Shaiman, Scott Wittman Shallow, din filmul A Star Is Born, compus de Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando, Andrew Wyatt și Benjamin Rice When A Cowboy Trades His Spurs For Wings, din The Ballad of Buster Scruggs, compus de Willie Watson, Tim Blake Nelson



Efecte vizuale

“Avengers: Infinity War” “Christopher Robin” “First Man” “Ready Player One” “Solo: A Star Wars Story”



Cea de-a 91-a gală a premiilor Oscar 2019 are loc pe 24 februarie, la Los Angeles.















Gala de decernare a Premiilor Oscar 2019, aflată în acest an la cea de-a 91-a ediţie, își va desemna câștigătorii la 24 februarie 2019, la Dolby Theatre din Los Angeles.Gala Oscar 2019 va fi transmisă în direct de postul american ABC şi va fi difuzată în peste 225 de ţări şi teritorii din întreaga lume. Ediţia din acest an nu va avea un maestru de ceremonii, după renunţarea comicului Kevin Hart, anunţat iniţial ca prezentator al galei, rolul acestuia fiind suplinit de o serie de celebrităţi, precum Helen Mirren, Michael B. Jordan, Elsie Fisher, Daniel Craig, Whoopi Goldberg, Jennifer Lopez şi Michael Keaton.Lungmetrajele "The Favourite", de Yorgos Lanthimos, și "Roma", de Alfonso Cuaron, conduc, cu câte zece selecții, în topul nominalizărilor la Oscar 2019. Câte opt nominalizări au primit filmele "A star Is Born" și "Vice", iar "Black Panther", de la Marvel, are șapte selecții, inclusiv pentru cel mai bun lungmetraj.Glenn Close a primit cea de-a şaptea ei nominalizare la Oscar în 2019 cu rolul din "The Wife", o dramă despre contribuţiile aduse de o femeie la succesul carierei soţului ei, un scriitor laureat cu premiul Nobel, care rămân trecute cu vederea. Principalele sale concurente vor fi, cel mai probabil, Lady Gaga din "A Star Is Born", şi Olivia Colman, actriţa care o interpretează magistral pe regina Anne în "The Favourite". Celelalte nominalizate sunt Yalitza Aparicio din "Roma" şi Melissa McCarthy din "Can You Ever Forgive Me?".La categoria "cel mai bun actor", Christian Bale a primit a patra nominalizare la Oscar, graţie transformării sale cameleonice în filmul "Vice" (s-a îngrăşat 18 kilograme pentru acest rol), în care îl interpretează pe Dick Cheney. Actorul galez a câştigat la începutul lunii ianuarie un Glob de Aur pentru acest rol. Principalii concurenţi sunt Rami Malek, nominalizat pentru interpretarea lui Freddie Mercury în "Bohemian Rhapsody" şi Bradley Cooper, interpretul unui cântăreţ alcoolic din "A Star Is Born". Ceilalţi nominalizaţi la Oscar 2019 sunt Willem Dafoe pentru rolul pictorului Vincent Van Gogh din filmul "At Eternity's Gate" şi Viggo Mortensen, interpretul unui agent de pază rasist din lungmetrajul "Green Book".Cel mai bun regizor va fi ales dintre Alfonso Cuaron ("Roma"), Adam McKay ("Vice"), Yorgos Lanthimos ("The Favourite"), Pawel Pawlikowski ("Cold War) şi Spike Lee ("BlacKkKlansman"). Deşi este un nume important la Hollywood ("Malcolm X" şi "Do the Right Thing"), Spike Lee se află la prima nominalizare, din carieră, la un Oscar pentru regie. Spike Lee a fost nominalizat la Oscar şi în calitate de producător al filmului "BlacKkKlansman" şi de co-scenarist al acestuia. Nominalizat pentru talentul său interpretativ, Bradley Cooper nu s-a încadrat la categoria pentru regie.