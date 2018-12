Un român din Marea Britanie a scăpat de pușcărie pentru că nu stie engleză

24 de femei au reclamat că i-au fost victime, în perioada septembrie 2016 - februarie 2017, însă astăzi instanța l-a condamnat la 12 luni de închisoare cu suspendare, pentru 11 acuzații de agresiune sexuală.Constantin B. a ajuns în Marea Britanie în urmă cu trei ani, prestând muncă becalificată, între care spălător de vase într-un restaurant. Seara când mergea cu bicicleta spre casă, lovea peste fund femeile singure de pe stradă.Apărătorul românului a spus că acesta are remușcări și i-a spus că nu știe la ce s-a gândit atunci când a acționat. El a precizat cp Constantin B., care locuiește cu prietena sa in Hove, East Sussex, suferă de „deficiențe intelectuale” și are nevoie de ajutor mai mult decât de închisoare.

Judecătorul care l-a condamnat cu suspendare a a sus că, dacă nu ar fi existat realitatea că românul nu vorbește engleză și că are probleme psihice, atunci ar fi putut fi trimis la închisoare.