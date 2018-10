​VIDEO Ce s-ar întâmpla cu Pământul dacă Soarele ar înceta să existe?

Așa cum bine știm, este nevoie de circa opt minute că lumina Soarelui să străbată distanța până la Pământ, ceea ce înseamnă că ne-ar lua tot atât de mult timp pentru a realiza dispariția lui.De asemenea, influența gravitațională pe care Soarele o are asupra Pământului ar conținuă să existe pentru câteva momente.Ulterior, Pământul ar zbura pe o cale tangențială orbitei sale în momentul în care își pierde accelerația gravitațională generată de acesta.Alte planete mai îndepărtate de Soare ar continuă să reflecte lumină ca și când Soarele se află in continuare pe poziție. Din momentul în care toate planetele din sistemul nostru solar ajung să fie lipsite de lumină, Pământul se mai poate baza pentru scurtă vreme pe lumina furnizată de Univers.Ce urmează apoi să se întâmple aflăm din materialul video de mai jos realizat de editorii canalului de youtube AsapSCIENCE