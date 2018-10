Modificarea climei ar putea scumpi berea, pentru că va scădea randamentul culturilor de orz

Potrivit acestui studiu, realizat de cercetători de la University of California Irvine (SUA) şi University of East Anglia (Marea Britanie), fenomene meteo extreme precum valuri de căldură şi secetă vor fi înregistrate odată la doi sau trei ani în a doua jumătate a secolului dacă temperaturile continuă să crească în ritmurile actuale. În aceste condiţii, randamentul mediu global al culturilor de orz ar urma să scadă cu 3% până la 17%. Mai puţin orz va însemna mai puţină bere şi creşteri de preţuri.Ţările unde preţurile ar putea să crească cel mai mult vor fi Irlanda, Italia, Canada şi Polonia. În perioadele unor fenomene meteo extreme, preţul unei sticle de 500 de mililitri de bere în Irlanda ar urma să crească de la 2,50 până la 5,00 de dolari.Dabo Guan, profesor la University of East Anglia şi principalul autor al raportului, a recunoscut că problemele legate de bere sunt minore în comparaţie cu alte probleme provocate de schimbările climatice precum securitatea alimentară, pagubele provocate de furtuni şi lipsurile în aprovizionarea cu apă proaspătă. Însă riscurile la adresa unei băuturi de care oamenii se bucură de mii de ani este un semnal că nici consumatorii din ţările dezvoltate nu pot evita efectele încălzirii climei."Schimbările climatice ne vor afecta pe toţi, nu doar pe oamenii din India sau Africa. Consumatorii din ţările dezvoltate care vor să evite lipsurile în aprovizionare ar trebui să sprijine politicile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, considerate vinovate pentru încălzirea planetei", a subliniat profesorul Dabo Guan.Studiul nu a analizat efectele schimbărilor climatice asupra altor ingrediente de bază utilizate la producţia de bere, precum hameiul.