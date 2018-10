Doi tineri britanici au cumpărat hotelul în care își petreceau luna de miere, după ce s-au îmbătat

În decembrie 2017, Gina Lyons, în vârstă de 33 de ani, și Mark Lee, în vârstă de 35 de ani, din Londra, s-au cazat într-un hotel rustic din Tangalle, ales pentru a-și petrece luna de miere.După 12 pahare de rom, cuplul, care aflase că hotelul fusese achiziționat cu ajutorul unui împrumut, ce urma să fie achitat integral în trei ani, a decis să preia datoria, care se ridica la aproximativ 39.500 de dolari."După ce am aflat că era atât pe an (13.200 de dolari, n.r.), eu și Mark ne-am gândit că ar fi o idee strălucitoare să îl cumpărăm, pentru că eram atât de beți", a povestit Lyons pentru publicația britanică The Daily Mirror.Cei doi s-au simțit puțin depășiți de situație privind tranzacția, care se desfășura într-o limbă necunoscută, și au apelat la niște prieteni pentru traducere.După ce au bătut palma, cuplul s-a panicat, întrucât Lyons a aflat că este însărcinată."Prietenii și familia au fost de părere că suntem idioți și că nu ar fi trebuit să facem asta - eram datori cu o sumă mare de bani din cauza nunții și locuiam într-un mic apartament și acum urma să avem și un copil", a mai spus Lyons, care a adăugat că, în cele din urmă, au decis să facă afacerea să meargă.După o renovare care a costat aproximativ 8.000 de dolari, în luna iulie a acestui an, Lyons și Lee au redeschis hotelul cu șapte camere, pe care l-au numit Lucky Beach (plaja norocoasă).Deși le merge afacerea, cei doi spun că nu vor mai lua decizii la beție.