​Imaginea zilei de la Ambasada Franței în România: Nomi, ministrul pentru pisicile franceze din străinătate 

Ziua internaţională a pisicii, dedicată unuia dintre cele mai populare animale de companie din lume, este celebrată în fiecare an în ziua de 8 august, potrivit Agerpres Fondul Internaţional pentru Bunăstarea Animalelor (International Fund for Animal Welfare - IFAW) şi alte grupuri care militează pentru drepturile animalelor au hotărât să dedice o zi din an acestei feline, începând din 2002, pentru a creşte gradul de conştientizare al oamenilor faţă de nevoile pisicilor şi faţă de lupta împotriva neglijării şi abuzurilor comise asupra acestora.Fondul Internaţional pentru Bunăstarea Animalelor este o organizaţie globală non-profit pentru protecţia animalelor. Înfiinţată în 1969, IFAW are în prezent birouri în 15 ţări şi derulează proiecte în peste 40 de ţări, potrivit https://www.ifaw.org. Viziunea acestei organizaţii este o lume în care animalele sunt respectate şi protejate. ''Considerată ''fiinţă misterioasă'', cu o serie de caracteristici, să le spunem ''psihologice'', pisica a fost domesticită cu mult mai târziu în raport cu alte specii animale. Datorită aerului realmente particular acest animal a constituit de-a lungul istoriei subiectul a numeroase legende'', se arată în prefaţa lucrării ''Ghid felin'' (autori dr. Filea Ioan Ivana şi dr. Simona Filea Ivana, Editura Ceres, Bucureşti, 1993).În antichitate pisica a constituit adesea obiectul unui adevărat cult, după cum o dovedesc, spre exemplu, colecţiile de mumii şi statuetele provenite din Egipt. În Egipt fiecare templu adăpostea familii de pisici. Când o pisică murea, corpul acesteia, îmbălsămat cu grijă cu substanţe aromate, era depus într-un mic sicriu împodobit adesea cu încrustaţii de aur, care era îngropat într-un cimitir special, rezervat exclusiv pisicilor. În societăţile antice pisica era deţinută numai de membrii familiilor regale şi considerată protector al acestor familii. Vestigii ale civilizaţiei Egiptului antic ne-au oferit dovezi că pisica era venerată în mijlocul familiilor regale din acele vremuri, arată, la rândul său, Kay Ragland în lucrarea sa ''Kittens'' (publicată prima dată în 1988). Când oamenii de ştiinţă au pătruns în mormintele faraonilor au descoperit pisici mumificate îngropate, în camere aflate în interiorul piramidelor, împreună cu alte lucruri de mare valoare. Ei au descoperit, totodată, pe pereţi hieroglife care făceau referire la o rasă de pisică foarte respectată în Egiptul antic.În Evul Mediu pisicile cad în dizgraţia oamenilor, fiind considerate ''slujitoare ale diavolului''. Au fost momente în istorie în care, în unele ţări, pisicilor le erau atribuite puteri magice şi, în unele cazuri, chiar malefice. Până să-şi recapete definitiv titlul de prietene ale căminelor, pisicile au fost mult timp victimele prejudecăţilor absurde ale unor epoci frământate. Cele ''nouă vieţi'' legendare ale pisicilor reprezintă o fantezie care se datorează poate faptului că aceste animale remarcabile pot îndura multe maltratări şi totuşi supravieţuiesc, se arată în lucrarea ''Ghid felin''. Unele civilizaţii au privit pisica ca pe un simbol religios, venerând-o ca atare.În anumite ţări se consideră că pisica aduce noroc şi, ca atare, una sau două pisici sunt adesea oferite drept cadou de nuntă pentru a aduce bogăţie şi prosperitate noului cuplu căsătorit, arată Kay Ragland în lucrarea sa ''Kittens''. La începutul secolului al XIX-lea a luat avânt creşterea pisicilor, mai ales a celor de rasă. Se estimează că în prezent numărul lor la nivel mondial depăşeşte cifra de 500 de milioane. În întreaga lume există aproximativ 60 de rase de pisici cunoscute, în timp ce pisica europeană cu blana scurtă este cea mai răspândită, indică portalul www.cute-calendar.com.Plină de afecţiune şi energie, inteligentă şi dornică de joacă, având o mare capacitate de adaptare la orice tip de mediu şi devotată faţă de stăpâni, pisica a devenit un companion excelent pentru tot mai mulţi oameni. Numeroase studii au arătat că deţinerea unei pisici ca animal de companie a condus la îmbunătăţirea stării psihice, la combaterea stresului, a anxietăţii şi a depresiei stăpânului, potrivit site-ului www.daysoftheyear.com.Pisica este renumită pentru torsul ei specific. Sunt multe teorii legate de acest tors, iar unii oameni de ştiinţă au susţinut că este produs prin vibrarea corzilor vocale. Torsul pisicii este considerat relaxant şi cu un efect de calmare a durerilor. De asemenea, studiile arată că şi copiii crescuţi în case unde există pisici au rezistenţă mai mare la alergii sau astm. În prezent, pisica reprezintă animalul de companie perfect. Nu cere o îngrijire complicată şi eforturi deosebite şi se ataşează destul de repede de stăpân. Este o felină foarte curată, silenţioasă, independentă şi fidelă. Totodată, deşi domesticite de atâţia ani, pisicile au păstrat unele instincte sălbatice.