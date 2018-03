​VIDEO Top 10 cele mai lungi trenuri din lume

In materialul video de mai jos, publicat de canalul de youtube Half as Interesting, gasim raspunsurile acestor curiozitati specifice pasionatilor de trenuri.Lungimea unui tren este masurata prin numarul de vagoane atasate locomotivei principale. Schimbarile de inclinatie a solului, curbele, circumferinta curbelor, lungimea traseului si capacitatea de tractiune a trenului reprezinta factorii principali ce pot limita lungimea acestora. In timp ce lungimea medie a unui tren atinge 2.000 de metri, cel mai lung tren din lume este de aproximativ 8.000 de metri.Iata cum arata primele 10 cele mai lungi trenuri din lume: