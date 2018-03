​VIDEO Timelapse: Istoria Universului in 10 minute

Incepand cu momentul Big Bang si culminand cu aparitia homo sapiens, acest montaj narat de Brian Cox, Carl Sagan, si David Attenborough urmareste desfasurarea timpului in conformitate cu metodele stiintifice actuale.Mondajul utilizeaza biblioteca media a mai multor surse, inclusiv NASA, Voyage of Time, Cosmic Voyage, Wonders of the Universe, si multe altele, conform melodysheep.com.