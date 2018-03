O copilarie nefericita ne poate face inclinati sa credem in teoriile conspirative

In studiul lor, cercetatorii Ricky Green si Karen Douglas de la Facultatea de Psihologie a Universitatii din Kent, Anglia, propun teoria atasamentului de tip anxios care explica de ce persoanele adulte care au avut o copilarie nefericita sunt inclinate sa creada in teorii conspirative.Atasamentul de tip anxios se formeaza in copilarie atunci cand persoanele care ingrijesc copilul sunt distante sau lipsesc din viata acestuia.Odata formata, aceasta tulburare persista si la varsta adulta cand incepe sa se reflecte in numeroasele aspecte ale vietii, in special in prieteniile pe care le formeaza subiectii cu cei din jur si in atitudinea pe care o au fata de ceilalti.Pe parcursul cercetarii, oamenii de stiinta au constatat ca participantii ce manifesta atasamentul anxios fata de cei din jur nu numai ca sunt inclinati sa adere la notiunile generale ale teoriilor conspirative, ci sunt adesea adepti ai celor mai populare teorii ale conspiratiei, precum cea care sustine ca printesa Diana a fost asasinata de serviciile secrete britanice.Atasamentul de tip anxios explica, de asemenea, nivelul de credinta al subiectilor in teoriile conspirationiste la care adera, luand in considerare si alti factori importanti, precum sentimentul general de lipsa de incredere in sistem, lipsa educatiei si convingerile religioase.Noile constatari adauga dovezi suplimentare teoriei propuse de cercetatori conform careia tipul de atasament pe care copilul il dezvolta in primii ani de viata influenteaza modul in care acesta este dispus sa interactioneze social la varsta adulta, precum si viziunea sa asupra lumii si convingerile politice, arata raportul oamenilor de stiinta.