​VIDEO De ce preferam alimentele sarate

De asemenea, aceste indicii senzoriale semnaleaza organele metabolice sa se pregateasca pentru a contribui la procesul digestiv. De-a lungul timpului preferintele noastre de gust au ajuns sa diferentieze cinci tipuri de baza ce ne dicteaza alegerile culinare: dulce, amar, acru, sarat si umami.Cu toate acestea, in societatea moderna deciziile privind consumul de alimente trebuie tinute sub control, intrucat simtul gustului ne poate determina sa facem alegerile gresite. Astfel, daca alegem sa consumam numai alimentele pe care le percepem a fi cele mai gustoase, cel mai probabil ca acestea vor fi cele bogate in calorii, dar cu un continut scazut de nutrienti.Un astfel de comportament alimentar repetat poate deveni foarte rapid cauza dezvoltarii bolilor, de la obezitate si pana la bolile de inima, precum si alte afectiuni asociate acestora ce prezinta un factor de risc pentru sanatatea organismului, scrie sciencedirect.com. In materialul video de mai jos, realizat de editorii canalului SciShow, vedem care este explicatia stiintifica pentru preferinta de gust ce ne determina sa consumam alimentele sarate.