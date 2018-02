​VIDEO De ce ne alegem parteneri de viata dificili

In cele mai multe cazuri, nimeni nu ne forteaza sa alegem o persoana anume, nici conventiile sociale si nici conduita familiala.In practica, insa, lucrurile ar putea fi total diferite. Exista o serie de constrangeri care ne ghideaza comportamentul atunci cand vine vorba despre partenerii de viata alesi, iar influentele alegerilor noastre se regasesc cel mai adesea in psihologia noastra si in evenimentele care ne-au marcat copilaria.In materialul video de mai jos, realizat de editorii canalului de youtube The School of Life , vedem care sunt factorii care ne determina comportamentul amoros si ne limiteaza libertatea de a alege partenerii de viata pentru care, in mod teoretic, am opta.