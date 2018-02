Un baietel a descoperit un peste fosilizat in piatra, care a trait in urma cu aproximativ 90 de milioane de ani

Acesta a facut o fotografie, pe care a trimis-o Centrului de Cercetari Paleontologice din apropiere, care la randul sau a trimis-o mai departe Universitatii din Alberta.Aproape trei ani mai tarziu, descoperirea tanarului ii ajuta pe oamenii de stiinta sa arunce o privire spre trecutul Pamantului."Pestele soparla" (Candelarhynchus padillai), care a trait in urma cu aproximativ 90 de milioane de ani, seamana cu baracudele de astazi, cunoscute si sub denumirea de sfirenide.Perioada cretacica a fost o perioada de schimbari cruciale si reconfiguratii tectonice, oceanografice si biologice.Este pentru prima data cand dovezi ale acestei specii au fost descoperite in America, fapt ce ofera o perspectiva asupra modelelor antice de migratie si asupra adaptarilor la schimbarile climatice.Lucrarea a fost publicata in Revista de Paleontologie Sistematica.