Grumpy Cat i-a adus stapanei sale 710.000 de dolari

Tardar Sauce este cunoscuta in intreaga lume pentru numeroasele fotografii in care este "suparata", de unde a aparut si porecla Grumpy Cat. Pisica a devenit virala in 2012, dupa ce fotografii cu expresia sa "acra" au aparut online.Tabatha Bundesen, proprietara pisicii, a semnat un contract cu Grenade Beverage pentru ca imaginea lui Grumpy Cat sa fie folosita pentru promovarea unei bauturi reci pe baza de cafea - Grumppuccino.Compania a folosit imaginea pisicii pentru a promova un tip de cafea, motiv pentru care Tabatha a decis sa mearga in instanta.O instanta din California a decis ca producatorul de cafea sa plateasca despagubiri in valoare de 710.000 de dolari, pe motiv ca a folosit imaginea pisicii in mod abuziv.