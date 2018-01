Studiu: Si pisicile pot fi stangace sau dreptace

Mai mult, se pare ca aceasta inclinatie de a folosi mai mult una dintre labute tine cont si de gen. Cercetarea arata ca masculii prefera stanga, in timp ce femelele prefera partea dreapta.Pornind de la studii anterioare, cercetatori de la Universitatea Queen din Belfast au analizat comportamentul spontan si fortat al pisicilor. Este primul caz cunoscut in care oamenii de stiinta au explorat miscarea spontana a membrelor si au demonstrat ca aceasta este conforma miscarii fortate a membrelor.Studiul s-a bazat pe analizarea a 44 de pisici: 24 masculi si 20 femele. In prima parte a studiului, felinele au fost monitorizate timp de trei luni si au fost colectate informatii cu privire la activitatea lor zilnica. Proprietarii au fost rugati sa fie atenti la preferintele pisicilor atunci cand vine vorba de a pasi peste anumite obstacole sau a urca scarile. Totodata, s-a tinut cont si de pozitia in care felinele dorm. In total, au fost inregistrate intre 15 si 20 de actiuni care implica miscari ale membrelor pentru fiecare pisica in parte, in fiecare luna.Majoritatea pisicilor au demonstrat o preferinta in ceea ce priveste folosirea labutei drepte sau a labutei stangi. Foarte putine dintre acestea au dezvaluit o preferinta semnificativa in timpul somnului.Rezultatele acestui studiu ar putea ajuta proprietarii animalelor sa monitorizeze sanatatea acestora."Spre exemplu, tocmai am descoperit ca acei caini care sunt stangaci, au o infatisare mai pesimista in comparatie cu cei dreptaci", a declarat Deborah Wells, co-autor al studiului.Cercetarea este publicata in revista Animal Behaviour.