Russell Brand a initiat o petitie pentru infiintarea unui adapost, ca dar pentru nunta printului Harry cu Meghan Markle 

Russell Brand a initiat aceasta petitie dupa ce Simon Dudley, liderul consiliului din localitatea Windsor, a facut o declaratie controversata potrivit careia persoanele fara adapost aflate in Windsor ar trebui sa fie indepartate de pe strazi inainte de nunta regala care va avea loc in luna mai.Brand ii cere Consiliului orasului Slough sa fie de acord cu schimbarea scopului de utilizare a unei cladiri, astfel incat aceasta sa poata fi ulterior transformata intr-un nou adapost care sa fie condus de organizatia caritabila Slough Homeless Our Concern (SHOC)."Nu ii va costa nimic in afara de cernelea din stilou pentru a fi de acord cu o schimbare in privinta utilizarii acestei cladiri", a scris Brand pe un site care publica petitii."Multe dintre persoanele fara adapost indepartate din Windsor dupa propunerea lui Simon Dudley vor avea nevoie de SHOC si de alte organizatii pentru ingrijire", a adaugat el.Descriindu-si initiativa, Brand a mai scris: "Aceasta este modalitatea perfecta pentru a ne asigura ca iubirea si comunitatea intrec egoismul si profitul. In plus, este cadoul de nunta perfect pentru un cuplu extraordinar. Sa fim realisti, ce altceva le-am putea darui? Probabil ca au suficiente prajitoare de paine".Pana la momentul publicarii acestei stiri, petitia a fost semnata de peste 14.000 de persoane.Printul Harry si Meghan Markle se vor casatori pe 19 mai la Capela St. George a Castelului Windsor.Familia regala britanica va plati pentru nunta, inslusiv ceremonia, muzica, florile si receptia, a scris BBC.Printul Harry si Meghan Markle au o relatie din iulie 2016. Intr-un interviu acordat Vanity Fair, Meghan Markle spunea, referindu-se la relatia cu printul Harry: "Suntem doi oameni cu adevarat fericiti si indragostiti".Meghan Markle, in varsta de 36 de ani, a afirmat ca va renunta la actorie si ca, odata cu rolul pe care il va avea, isi va concentra energia in cauze importante pentru ea. Deja este implicata in cauze umanitare si apara drepturile femeilor in Organizatia Natiunilor Unite. Actrita protestanta se va converti la catolicism inainte de nunta si intentioneaza sa devina cetatean britanic.Meghan Markle s-a nascut pe 4 august 1981, in Los Angeles. A devenit cunoscuta gratie rolului Rachel Zane din serialul de televiziune "Suits" si s-a remarcat apoi si in serialul "Fringe". S-a casatorit cu managerul Trevor Engelson in 2011, insa cei doi s-au despartit in mai 2013 si au divortat in august 2013.