Sarcina poate provoca pierderi de memorie/ Functia cognitiva se poate inrautati intre primul si al doilea trimestru de sarcina

Sarcina poate avea tot felul de efecte neobisnuite asupra corpului uman, de la greturile de dimineata pana la un simt mai puternic al mirosului.Cercetatorii au descoperit, insa, ca "baby brain" este un fenomen semnificativ si masurabil, confirmand ceea ce femeile gravide care prezinta niveluri mai scazute ale functiei cognitive au crezut in tot acest timp.Oamenii de stiinta de la Universitatea Deakin din Australia au efectuat o meta-analiza a 20 de studii diferite privind relatia dintre sarcina si functia cognitiva. Studiile au inclus 709 gravide si 521 de femei care nu erau insarcinate. Echipa a descoperit ca functia cognitiva si memoria au fost mai slabe in randul femeilor insarcinate.Mai mult, studiile pe termen lung au aratat ca functia cognitiva generala si memoria s-au inrautatit intre primul si al doilea trimestru de sarcina, insa nu si intre al doilea si al treilea trimestru.Melissa Hayden, co-autor al cercetarii, a declarat ca modificarile comportamentale cu care se confrunta femeile insarcinate sunt mici si probabil vizibile doar pentru familie si prieteni apropiati, intrucat se manifesta sub forma unor pierderi de memorie neinsemnate.Constatarile sunt publicate in Medical Journal of Australia.