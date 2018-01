Michael Douglas, acuzat de comportament sexual necorespunzator de catre o fosta angajata/ Actorul neaga acuzatiile

Steaua de la Hollywood a declarat ca o fosta angajata il acuza ca ar fi intretinut relatii sexuale in fata sa, cu mai mult de 30 de ani in urma."Este o mare minciuna", sustine Douglas. Acesta a spus ca avocatul sau l-a contactat in decembrie pentru a-l avertiza ca in presa ar putea aparea o poveste legata de aceste acuzatii.Douglas a mai declarat ca femeia sustine ca actorul a folosit un "limbaj colorat", ca ar fi facut in asa fel incat aceasta sa nu isi mai gaseasca niciun alt loc de munca dupa ce a concediat-o si ca avea conversatii nepotrivite cu prietenii sai la telefon.Douglas a spus ca nu exista nicio dovada impotriva sa."Violul este o crima. Dar curtea insistenta sau stangace nu este un delict, nici galanteria o agresiune machista", scriu cele o suta de actrite, scriitoare, cercetatoare sau ziariste, care resping "puritanismul" care a aparut dupa primele acuzatii de hartuire sexuala care l-au vizat pe puternicul producator american."Campanie de delatiuni", "justitie expeditiva": barbatii au fost "sanctionati in exercitiul meseriei lor, constransi sa demisioneze, cand nu au facut decat sa atinga un genunchi, sa incerce sa fure un sarut, sa vorbeasca de lucruri intime in cadrul unui dineu de afaceri sau pentru ca au trimis mesaje cu conotatii sexuale unei femei" fata de care atractia nu era reciproca", scriu acestea, evocand un "val purificator".