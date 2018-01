Un detinut spaniol declarat mort s-a trezit la morga, in timp ce doctorii se pregateau de autopsie

Inchis intr-un penitenciar din Oviedo, in nordul Spaniei, barbatul a fost gasit aparent fara viata duminica, in jurul orei 8 dimineata, si trei doctori "au observat ca nu prezenta niciun semn de viata", a explicat un purtator de cuvant al administratiei penitenciare."Cadavrul" a fost atunci transportat la institutul de medicina legala din Oviedo.Potrivit presei, detinutul de 29 de ani se numeste Gonzalo Montoya si ispasea o pedeapsa de inchisoare pentru furt de metale.Autoritatile nu au putut preciza cat timp acesta a fost considerat mort.Tatal sau spune ca s-a constatat ca detinutul era in viata cand a fost scos din husa mortuara si era pus pe masa pentru autopsie.Detinutul a fost transferat inapoi la spital, unde se afla si miercuri, a precizat administratia penitenciara.