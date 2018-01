​FOTO O balena-erou in Oceanul Pacific salveaza un scufundator de atacul unui rechin-tigru

Biologul marin a declarat pentru Daily Mirror ca acest gest demonstreaza instinctul mamiferului de a proteja alte specii.Pe vasul acesteia, colegii lui Hauser au abandonat dronele, ingrijorati de viata ei. "Nu au vrut sa imi filmeze moartea," comenteaza Nan Hauser.Ulterior, cand Hauser se afla in siguranta pe barca sa, balena a venit sa verifice daca este in siguranta. "Nu stiam ce intentii are cand s-a apropiat de mine, dar cand m-a impins mi-am dat seama ca a facut-o pentru a ma proteja," declara aceasta."Am incercat raman calma si sa nu intru in panica. Ma simt apropiata de animalele marine, asa ca nu m-am speriat, dar imi amintesc ca ma gandeam cum sa fac sa scap de pericol," declara Hauser."Se stie ca delfinii si balenele au un comportament protectiv si am auzit multe povesti despre astfel de intamplari, insa nu am mai trait asemenea momente niciodata. Timp de 10 minute am fost surprinsa de miscarile acesteia, fara a sti ca ma aflu in pericol. Gestul sau este un exemplu de altruism. M-a aparat cu pretul de a isi pierde propria viata," mai adauga aceasta.