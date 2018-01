Stephen Hawking a comparat depresia cu o gaura neagra: Nu este o inchisoare eterna, exista o cale de iesire

Hawking a vorbit duminica, inainte de ziua lui de nastere, in cadrul conferintei "Reith Lecture", organizata la Royal Institute din Londra, in prezenta unui public format din 400 de persoane."Mesajul acestei conferinte este ca gaurile negre nu sunt atat de negre cum sunt prezentate. Nu sunt inchisori eterne, asa cum s-a crezut. Pot iesi lucruri dintr-o gaura neagra atat in universul nostru, cat si, posibil, intr-un alt univers. Asa ca daca simtiti ca va aflati intr-o gaura neagra nu renuntati! Exista o cale de iesire", a spus Stephen Hawking.Profesorul a vorbit si despre faptul ca este recunoscator pentru realizarile sale, in ciuda faptului ca a fost diagnosticat in 1963 cu scleroza laterala amiotrofica."Desi am fost diagnosticat cu scleroza laterala amiotrofica, am fost foarte norocos in aproape toate celelalte aspecte ale vietii mele. Am avut norocul sa lucrez in domeniul fizicii teoretice intr-o perioada fascinanta. Acesta este unul dintre putinele domenii in care dizabilitatea mea nu reprezinta un handicap grav", a spus Stephen Hawking."Este important, de asemenea, sa nu devii furios, indiferent de cat de dificila ar parea viata, pentru ca poti pierde toata speranta daca nu poti sa razi de tine insuti si de viata, in general", a adaugat el.Intreaga conferinta va putea fi difuzata de BBC Radio 4 pe 26 ianuarie si 2 februarie.