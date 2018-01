Un hotel din gheata inspirat din serialul "Game of Thrones", deschis in Laponia

Hotelul, construit de Lapland Hotels SnowVillage in colaborare cu HBO Nordic, are 14 camere si 10 apartamente decorate cu sculpturi din gheata care reprezinta teme si personaje din serialul de televiziune. De exemplu, intr-una dintre incaperi este sculptat un Umblator Alb (White Walker) urias deasupra patului.In hotel mai exista un tobogan din gheata in forma de dragon, o replica din gheata a Tronului de Fier, pazit de personajul Muntele, precum si holul cu fete din Braavos.In acest hotel, un alt dragon pazeste un bar sculptat tot din gheata, unde bauturile sunt servite din pahare sculptate din gheata. Hotelul include si o capela pentru oficierea unor nunti, un restaurant si un cinematograf.Constuirea hotelului a durat doar o luna, acesta fiind realizat de sculptori profesionisti din Rusia, Ucraina, Polonia si Letonia, potrivit Conde Nast Traveler.Cu temperatura mentinuta la minus 5 grade Celsius, vizitatorilor le este recomandat sa petreaca o singura noapte intr-o incapere a hotelului, pentru sederi mai indelungate putandu-se caza in cabine din lemn separate.Tarifele la acest hotel incep de la 200 de dolari pe noapte, fiind perceputa o taxa suplimentara de 18 dolari pentru a intra in SnowVillage. Se pot face rezervari pentru cazari pana pe 8 aprilie 2018.Hotelul le pune la dispozitie vizitatorilor o serie de activitati precum plimbarea cu sania trasa de caini husky sau reni, plimbare cu snowmobilul, schi, precum si ateliere de sculptura in gheata si "vanarea aurolei boreale" cu snowmobilul.