"Repararea" Facebook-ului, prin protejarea comunitatii impotriva abuzului si a urii, provocarea personala a lui Mark Zuckerberg in 2018

Intr-o postare pe pagina sa, Zuckerberg a spus ca Facebook se confrunta cu prea multe erori in aplicarea politicilor si in prevenirea utilizarii abuzive a instrumentelor sale.Acesta s-a confruntat cu provocari in fiecare an de cand a aparut Facebook, in 2009. Platforma de social-media a fost criticata pentru ca a permis anunturile politice legate de Rusia in perioada premergatoare votului prezidential din 2016 din SUA.Zuckerberg spune ca intentioneaza sa se concentreze asupra unor "probleme importante" si anume "protejarea comunitatii noastre impotriva abuzului si a urii, apararea impotriva ingerintelor statelor nationale sau asigurarea ca timpul pe Facebook este bine petrecut"."Nu vom putea impiedica toate greselile sau abuzurile, dar in prezent facem prea multe erori in aplicarea politicilor noastre si prevenirea utilizarii abuzive a instrumentelor", a scris acesta. "Daca vom avea succes cu acest lucru, atunci vom termina anul 2018 intr-o traiectorie mult mai buna", mai spune CEO-ul Facebook."Acesta va fi un an serios de auto-imbunatatire si astept cu nerabdare sa invat prin munca cum sa rezolvam problemele impreuna", a conchis el.