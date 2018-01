"Jos mainile de pe Irn Bru!" - Scotienii, furiosi pentru reducerea cantitatii de zahar dintr-o bautura populara

Comercializata in trecut sub sloganul machist "Made in Scotland from Ginders!", aceasta bautura contine 10% zahar. Insa producatorul AG Barr a decis sa injumatateasca concentratia de zahar pentru ca bautura Irn Bru sa devina mai putin vulnerabila in fata noilor reglementari nationale impotriva obezitatii si a taxelor mai mari.Ryan Allen, care considera ca Irn Bru este "o comoara nationala", a lansat o petitie online ce indeamna compania producatoare sa renunte la acea decizie. Petitia, ce are sloganul "Jos mainile de pe Irn Bru!", a fost deja semnata de peste 8.000 de persoane."Consider ca un adult responsabil ar trebui sa beneficieze de posibilitatea de a alege singur tipul de otrava pe care vrea sa o introduca in organismul lui", a declarat el pentru BBC Radio. Initiatorul petitiei a spus ca si-a alcatuit deja un stoc consistent din versiunea clasica a bauturii Irn Bru."Am 24 de sticle in podul meu, pe care le pastrez pentru situatii de urgenta", a adaugat el.Compania AG Barr, al carei sediu se afla la periferia orasului Glasgow, a anuntat in toamna anului 2017 ca ar putea sa scada cantitatea de zahar din Irn Bru la inceputul anului 2018 de la 10 grame per 100 mililitri la mai putin de 5 grame per 100 de mililitri.Anuntul a fost facut dupa decizia guvernului britanic de a impune o taxa speciala producatorilor de bauturi carbogazoase. Inlocuirea unei cantitati de zahar cu indulcitori va scoate Irn Bru din categoria celor mai taxabile bauturi carbogazoase si va reduce continutul caloric al acesteia de la 140 de calorii la aproximativ 66 de calorii, au precizat reprezentantii companiei producatoare.Ryan Allen considera insa ca lumea a devenit deja un loc in care este greu de trait si ca omenirea nu are nevoie de o modificare a retetei bauturii sale preferate.