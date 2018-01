2017, al doilea cel mai fierbinte an inregistrat pana acum 

The Copernicus Climate Change Service, prima agentie meteorologica internationala care a raportat conditiile observate in 2017, arata ca temperaturile medii de la suprafata Pamantului au fost de 14,7 grade Celsius (58,46 grade Fahrenheit) - adica cu 1,2 grade in plus fata de perioada pre-industriala.Anul trecut a fost usor "mai rece decat cel mai cald an inregistrat" pana in prezent, 2016, insa mai cald decat 2015 - care era, pana acum, pe locul doi. Inregistrarile de temperatura dateaza de la sfarsitul secolului XIX."Este surprinzator faptul ca 16 dintre cei mai calzi ani au fost inregistrati in acelasi secol", a declarat Jean-Noel Thepaut, aflat la conducerea Copernicus. Acesta a mai spus ca exista un consens stiintific coplesitor cum ca emisiile provocate de om au afectat tendinta de incalzire.In 2016, un val considerabil de caldura s-a datorat fenomenului El Nino, un eveniment natural care elibereaza caldura din Oceanul Pacific la fiecare cativa ani.Insa, 2017 a fost cel mai fierbinte an fara a intra in ecuatie si El Nino.