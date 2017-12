Ce inseamna un Craciun fericit: 3 studii psihologice realizate pe tema comportamentului specific sarbatorilor de iarna

Ce inseamna un Craciun fericit

Cand banii aduc fericirea

Cum influenteaza schimbul de cadouri calitatea relatiilor amoroase

O cercetare efectuata oamenii de stiinta de la Universitatea din Columbia analizeaza factorii ce alcatuiesc un Craciun fericit. Pentru a realiza acest studiu, cercetatorii au realizat un sondaj de opinie in randul a 117 persoane cu varste cuprinse intre 18 si 80, pe parcursul caruia participantii au raspuns la o serie de intrebari pe tema nivelului de satisfactie, nivelului de stres si starea emotionala pe care o au acestia pe parcursul sarbatorilor de iarna. O parte din studiu s-a axat pe comportamentul cumparatorilor prin colectarea informatiilor cu privire la banii cheltuiti si lucrurile achizitionate in aceasta perioada.Autorul principal al studiului, Dr. Kennon M. Sheldon profesor de stiinte psihologice in cadrul Universitatii din Columbia, a observat ca un nivel ridicat de fericire si bunastare este generat in randul voluntarilor pe parcursul momentelor petrecute cu cei apropiati si a participarii acestora la evenimentele religioase specifice sezonului.In schimb, un nivel scazut de satisfactie si bunastare a fost observat in randul participantilor atunci cand sarbatorile de iarna au fost caracterizate in special printr-un comportament specific consumatorului, mai exact atunci cand participantii au efectuat cumparaturi in exces si au primit multe cadouri. In concluzie, aspectele materialiste ale activitatilor specifice Craciunului modern pot submina nivelul de bunastare resimtit in aceasta perioada, in timp ce activitatile de familie si cele spirituale ne pot ajuta sa ne simtim cu adevarat fericiti, conform springer.com. Desi multe cercetari realizate pe tema efectului pe care venitul lunar il are asupra nivelului de fericire, modul in care alegem sa ne cheltuim banii este la fel de important ca salariul pe care il avem, sunt de parere cercetatorii de la Universitatea British Columbia din Vancouver. Studiul, publicat in revista de specialitate " Science ", arata ca oamenii sunt mai fericiti atunci cand aleg sa isi cheltuiasca banii pe cadouri pentru cei dragi, spre deosebire de a alege sa cumpere pentru sine lucrurile pe care le doresc.Acordarea si primirea cadourilor ne poate pune intr-o situatie dificila, adesea dezamagitoare. Presupunem ca oamenii apropiati ne cunosc suficient de bine pentru a ne oferi darurile pe care ni le dorim, dar atunci cand lucrurile nu se intampla conform asteptarilor, schimbul de cadouri constituie un prilej de insatisfactie ce poate periclita relatiile interumane. Barbatii si femeile au diferite mecanisme psihologice de aparare pe care le exercita pentru a trece cu bine peste momentele de dezamagire generate de primirea unui cadou nepotrivit, conform unui studiu publicat in revista de specialitate " Social Cognition ".