Danemarca: Un barbat care transporta circa 1.000 de joint-uri a intrat din greseala intr-o masina a politiei

Aflat in Christiania, enclava alternativa a orasului Copenhaga, fondata in 1971 de un grup de hipioti, barbatul a intrat intr-o masina de politie confundand-o cu un taxi.El a fost perchezitionat de politisti care au descoperit asupra sa circa 1.000 de joint-uri, a relatat joi politia din Copenhaga pe contul sau de Twitter."Noaptea trecuta, un dealer de canabis din Christiania, care dorea sa ajunga repede acasa, a intrat intr-un taxi. A avut parte insa de o mare surpriza atunci cand si-a dat seama ca intrase de fapt intr-o masina de politie", se indica in postarea respectiva."Politistii au fost bucurosi sa-l vada, de vreme ce avea asupra sa circa 1.000 de joint-uri", a continuat tweet-ul.In ultimul timp, politia a efectuat numeroase raiduri in zona in incercarea de a opri comertul cu narcotice. Un raid desfasurat joi s-a soldat cu demolarea unor standuri ale unor comercianti si cu confiscarea mai multor kilograme de canabis, potrivit contului de Twitter al politiei.