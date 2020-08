Vânzarea/cumpărarea afacerilor, blocată o perioadă, se dezgheață ușor. Oportunități și bani sunt, dar există și riscuri. Multe domenii atrag, dar HoReCa nu e printre ele

Lumea în schimbare

Fuziunile și achizițiile anul acesta

După un blocaj înregistrat odată cu primele semnale referitoare la situația de urgență impusă începând cu luna martie, piața de profil din Romania pare să înregistreze o revenire în prezent.

Tranzacțiile de mari dimensiuni și cele care se aflau în faze înaintate de lucru au continuat, în pofida restricțiilor impuse de măsurile anti-COVID-19.

Pe viitor, ne așteptăm şi la creșterea tranzacțiilor de dezinvestire a unor linii de afaceri secundare sau a unor active non-core.









Domeniile de interes

În funcție de cum vor evolua lucrurile în a două jumătate a anului, anumite proiecte ar putea fi amânate.

Un alt sector unde am putea vedea mai multe tranzacții este cel de logistică și depozitare deoarece companiile vor dori să își asigure lanțurile de aprovizionare.

Vedem un interes mai mare şi pentru zona de agricultură şi sectoarele conexe, precum şi în sectorul de energie regenerabilă.

Capitalul uman rămâne cel mai afectat în urma acestei pandemii, fiind un moment oportun pentru redefinirea parametrilor de performanță, precum şi pentru retenția şi dezvoltarea resurselor cheie implicate în buna funcționare a afacerii.

În domeniul Horeca, cel mai afectat de criză, posibil să nu existe cerere de cumpărare a afacerilor













•„Cu toate acestea, pe fondul prelungirii stării de alertă, pot apărea preluări sau fuziuni şi în acest sector, mai ales în rândul jucătorilor independenți”.

Foarte pe scurt:”Piața devine din ce în ce mai mult una a cumpărătorilor, generată de motivația pentru a face o tranzacție: companiile care au rezistat foarte bine la criză și se detașează în lideri vor căuta noi ținte pe care să le achiziționeze, apar tranzacții oportuniste, însemnând achiziții realizate la un preț atractiv, dar care nu sunt făcute neapărat ca parte a unui plan strategic al cumpărătorului, vânzări neașteptate - uneori ca soluție de lichidizare -, apar noi surse de capital ce impulsionează apetitul cumpărătorilor, cât și tranzacții public-privat (companii strategice, de exemplu companii aeriene care sunt sprijinite sau chiar achiziționate de stat) sau achiziții ostile”, spune George Ureche M&A Leader, PwC România.La rândul său, Radu Dumitrescu, partener Coordonator Servicii de Consultanta Financiara, Deloitte Romania susține că există și procese de fuziuni și achiziții în care mai mulți potențiali cumpărători manifestă un interes ridicat, dar și procese aflate la polul opus, în care interesul a scăzut în ultimul timp, iar vânzătorul nu este într-o poziție favorabilă.„Ce observ în această perioadă este că jucătorii puternici, care nu au fost afectați negativ în această perioadă, sunt cei care continuă să fie interesați să vândă. În astfel de situații ei conduc procesul. Apetitul de tranzacționare fluctuează, dar cred totuși că în pofida cazurilor menționate mai sus, piața este influențată într-o măsură ușor mai ridicată de către cumpărători, ei fiind cei care până la urmă își asumă un risc cu privire la viitor și cei care dețin resursele financiare disponibile”, a precizat el.Dumitrescu (Deloitte) spune că piața de fuziuni și achiziții este, în opinia sa, un barometru al așteptărilor actorilor economici cu privire la perioada următoare, prin urmare înregistrează fluctuații care pot fi generate de evenimente din diverse zone: politic, economic, legislativ, chiar și sanitar, după cum putem vedea în prezent.„Dacă, în primăvară, actorii principali au pus „în așteptare” sau chiar au abandonat o parte din tranzacțiile de la acel moment, în special cele de dimensiuni mici sau medii, odată cu ieșirea din situația de urgență, aceștia au reluat sau au început să discute despre noi fuziuni și achiziții”, spune Dumitrescu.„Ceea ce urmează este greu de estimat, însă mă aștept ca tranzacțiile să continue, deoarece, chiar și într-o perioadă de criză, există multiple oportunități. Să nu uităm faptul că ne aflăm într-o criză sanitară, nu (încă) una financiară. Bani există în piață, însă, într-adevăr, unii investitori nu sunt dispuși să-și asume riscuri într-o astfel de perioadă. Depinde foarte mult și de modul în care vor evolua restricțiile impuse și activitatea economică în general - o evoluție pozitivă din punct de vedere economic va duce, evident, la un dinamică mai bună a pieței de fuziuni și achiziții”, explică el.La rândul său, George Ureche (PwC România) nu crede că piața de fuziuni și achiziții va crește în acest an față de anul trecut, nici valoric nici ca număr de tranzacții.„Starea de urgență a marcat piața de fuziuni și achiziții, atât prin prisma restricțiilor de circulație impuse, cât și a unor limitări punctuale care au influențat direct tranzacțiile în derulare în sectorul de energie, precum și a incertitudinilor generale cauzate de criza sanitară. Ne așteptăm la un reviriment în trimestrul al patrulea din 2020 pentru că este interes semnificativ pentru finalizarea unor tranzacții, dar este improbabil că se vor mai putea recupera lunile cu activitate limitată în zona M&A din trimestrul al doilea”, explică el.Florin Vasilică, lider al Departamentului de Strategie şi Tranzacții, EY România, consideră că, în contextul actual, volumul tranzacțiilor pentru anul 2020 va fi mai redus față de cel de anul trecut, iar piaţa de M&A din România va fi dominată, cel mai probabil, de aporturi la capital pentru creștere sau de securizarea poziției pe piață.„Cine are suficientă lichiditate, un apetit mai mare la risc şi dorește să își consolideze poziția în piață este cel mai bine poziționat pentru a cumpăra, deoarece există posibilitatea de a investi în business-uri care dovedesc reziliență, agilitate şi un sistem eficient de organizare şi guvernanță. Totodată, sunt jucători aflați în dificultate care pot fi dispuși să cedeze o parte din business, prin parteneriate și fuziuni. Prin urmare, viitorul apropiat va aparține cumpărătorilor, pe fondul creșterii constrângerilor de lichiditate ale vânzătorilor sau determinat de regândirea abordării strategice a marilor jucători”, spune Vasilică.Dinu Bumbăcea, Partener, Lider Consultanță pentru afaceri, PwC România susține că, în acest moment, sunt în derulare tranzacții importante în sectoarele energie, imobiliar, agricultură, servicii financiare, servicii medicale, IT și media, dar și în zona de producție specializată.Radu Dumitrescu, de la Deloitte, crede că tranzacții pot fi finalizate în domenii variate, dar sunt șanse mai mari să vedem în perioada următoare fuziuni și achiziții în energie, tehnologie/IT/AI, sănătate, producție și, în general, în sectoarele care au răspuns bine prin adaptare la noile cerințe ale pieței generate de pandemie.La rândul său, reprezentantul EY România (Florin Vasilică), este de părere că actualul context ar putea împărți piața în două:1. pe de o parte avem sectoarele aflate în dificultate (comerțul cu amănuntul, Horeca, turismul, transporturile și industria auto)2. pe de altă parte cele în care vedem o accelerare a business-ului (serviciile medicale, tehnologia, mediul online, spre exemplu).„Interesul investitorilor pentru zona de tehnologie a crescut semnificativ în ultima perioadă, ceea ce va conduce la accelerarea investițiilor în digitalizare și automatizare. Din păcate, România este încă deficitară la acest capitol, existând loc de creștere pentru soluții dedicate flexibilizării şi agilității proceselor şi comunicării atât în cadrul companiei, cât şi cu restul ecosistemului. Izbucnirea pandemiei a arătat încă o dată importanța crucială a competențelor digitale ale angajaților şi firmelor românești, cât și a digitalizării economiei, mai ales a sectorului public”, spune el.„Achiziții ar putea avea loc în special în sectoarele fragmentate, pe fondul scăderii activităților şi a reducerii marjelor de profit. Se creează un context de consolidare prin achiziții de companii mai mici aflate în dificultate sau de intrare pe piață a unor noi jucători mai mari”, spune oficialul EY România.„Vânzarea unor afaceri care sunt profund afectate de criză este o opțiune pentru proprietari, poate chiar unică soluție, dar trebuie să existe și un cumpărător interesat. Acest sector va continua să fie afectat pe termen mediu. Companiile care au dovedit competențe remarcabile vor reuși să treacă de acest val și vor găsi soluții să se adapteze și să se capitalizeze, dar cu siguranță vor fi și perdanți”, susține Dinu Bumbăcea de la PwC.Florin Vasilică (EY România), crede că în sectorul Horeca este o perioadă de așteptare şi conservare.Dumitrescu, de la Deloitte, crede că acum nu este un moment bun pentru ca jucătorii din HoReCa să vândă.„Efectele negative ale crizei sunt deja destul de vizibile în acest sector și cred că este dificil să evaluezi corect un astfel de business în acest moment. Nici nu am văzut în ultimul timp prea multe tranzacții în zona asta. Probabil că vor exista oportunități în rândul companiilor care au dezvoltat alternative pentru perioada de criză sau legate de active in distress, adică activele a căror valoare a scăzut sau urmează să scadă, dar nu mă aștept la multe tranzacții în domeniu”, afirmă reprezentantul Deloitte.El își amintește că în criza din 2008-2009, lipsa finanțărilor a avut un impact devastator asupra pieței de fuziuni și achiziții, deși veneam după o perioadă de creștere economică semnificativă.„Îmi aduc aminte că, la un moment dat, pur și simplu nu mai exista nicio tranzacție în discuție, iar piața și-a revenit lent și cu greu și nu cred că am mai ajuns la volume de tranzacții similare celor din perioada anterioară acelei crize”, spune el.