webPR: José James- În R&B povestea dragostei e totul

​José James și Taali, parteneri în viață, în business și în muzică, vor cânta pentru prima dată în România astăzi, la Jazz In The Park pe scena mare a Parcului Etnografic. Am povestit cu amândoi pentru voi ca să îi cunoașteți mai bine și să vă convingem să mergeți să îi vedeți cântând.







José, e prima dată când vei cânta în România și m-aș bucura dacă ne-ai putea spune un pic despre cum a început aventura ta cu muzica și când te-ai gândit că asta ar putea fi o carieră?







Cred că orice copil visează să devină un star într-un fel sau altul. Visul meu a început cu Michael Jackson, observandul cum creează. Când eram în liceu am început să iau muzica mai în serios și pe la 17 ani aveam deja trupa mea și scrisesem câteva cântece. Ar fi trebuit să îmi continui educația mai departe, dar în schimb mi-am luat un job și am început să cânt peste tot unde puteam în Minneapolis. Cred că mi-am zis: "de ce nu?"







Spune-mi un pic despre albumul No Begining, No End 2. Ai câteva colaborări foarte interesante cu muzicieni ca Erik Truffaz, Laura Mvula, Christian Scott. Cum ai ales colaboratorii?







Toți aceștia sunt câțiva dintre artiștii mei preferați, inclusiv Taali, Ledisi, Hindi Zahra, Lizz Wright, Aloe Blacc. A fost un proces foarte organic- Am auzit pe cineva pe o piesă care mi-a plăcut și pur și simplu i-am contactat. Din fericire, toți au spus da! Am vrut ca acest disc să fie multidimensional și să arate viziunea mea globală asupra muzicii.





Plănuiai să scrii un thriller. Ce se întâmplă cu el?







Da! Însă e mai mult un scenariu. În acest moment scriu o carte despre cântatul jazzului. Cred că scrisul va deveni tot mai important pentru mine pe măsură ce trec anii.







Ritmul în muzică și Dragostea în versuri sunt doi piloni pentru tine. Poți să îmi spui ce înseamnă ei pentru tine ca vocalist?







Ăsta e R&B-ul. Tebuie să faci oamenii să se miște, și nu doar cu corpul ci și în ceea ce simt. În R&B povestea dragostei e totul: dragoste romantică, dragoste de sine, dragoste de Dumnezeu. Dragoste pentru muzică și cultură.













José, Taali, amândoi conduceți label-ul Rainbow Blonde împreună cu Brian Bender. Declarația de pe site-ul vostru este foarte puternică și curajoasă. Acum, că aveți un pic de experiență în a conduce această platformă culturală, care sunt concluziile voastre? Poate un label de nișă să aibă succes și să facă diferența pentru artiștii săi?





José: Taali este creierul și inima din spatele acestui label. Nu ar exista fără geniul ei. Label-ul nostru are foarte mult succes. Vorbind acum ca artist, e incredibil să stiu că fiecare parte din acest business este dedicată artei și excelenței creative. Noi nu căutăm scurtături. Pentru mine a făcut o diferență enormă să nu trebuiască să am o presiune financiară sau creativă din partea unui label mare. Înseamnă libertate.







Taali: Sunt recunoscătoare de fiecare dată când José spune asta, dar evident, Rainbow Blonde este un colectiv global ce înseamnă mai mult decât o persoană. Totuși, cred că arta pe care am creat-o deja cu acest label, vorbește de la sine. Există o putere a individualității. O putere care vine din sentimentul de libertate totală pe care artiștii simt că îl au. Cel mai mare cadou pe care îl pot primi de la viață este să știu că am făcut și facem asta pentru artiști. Cât ceea ce privește succesul, iarăși, cred că rezultatele vorbesc de la sine.







Taali, ai fost nominalizată la Grammy for Best Arrangements, Instruments and Vocals pentru cântecul Slow Burn pe care l-a scris Becca Stevens. Cum a fost drumul tău artistic până aici? Cum ai devenit interesată de muzică, a fost ceva ce a venit din familie, de la prieteni?







Drumul pentru mine ca artist a fost lung și continuă să fie așa. Și sunt recunoscătoare pentru asta. Am vrut mereu o carieră cu un anumit rafinament și care să aibă longevitate. Prima mea amintire muzicală începe cu pianul bunicii mele din Washington Heights. Mama mea glumește că a știut imediat că trebuie să aducă un pian în casă ca să îmi potolească energia de copil. Am descoperit cântatul nu mult timp după asta, și restul, după cum se spune, este istorie.













Taali, ai o voce puternică și opinii pe măsură despre cum ar trebui artiștii tratați.E ceva ce se leagă de propriile tale experiențe sau e pur și simplu nevoia ta de dreptate? În Statele Unite totul este un pic mai dur decât în Europa când e vorba de artă. Voi locuiți acum în Amsterdam. Simțiți că în Europa cultura este tratată diferit?







Taali: Apreciez că spui asta. În momentul acesta, după tot ce am văzut mi-am dedicat viața pentru a schimba lucrurile în micul meu colț de lume. Pentru că nu trebuie să ne păcălim: Industria muzicală în toată lumea este construită pe exploatarea artistului și funcționează ținând toți acești artiști în poziții inferioare. E ceva ce există dintotdeauna în această industrie. Singurul lucru care realmente poate schimba asta, este să îți creezi propriul tău univers. Și ca să schimb un pic tonul și să nu sune ce spun prea pesimist, suntem nocorosi că în sfârșit trăim niste timpuri când acest lucru a devenit posibil!Să trăim în Amsterdam a făcut aceste lucruri încă și mai posibile. Europa are în mod clar un alt tip de abordare când e vorba de artă și cultură și a fost o binecuvântare să găsim aici un loc sigur care să ne protejeze în timpurile astea zbuciumate.







Taali, ce înseamnă succesul pentru tine acum și care sunt țintele tale artistice?





Cuvântul succes m-a bântuit toată viața și semnificația lui s-a tot schimbat în timp. În acest moment îmi spun că succes înseamnă să pot avea o viață în artă, ceva ce sunt fericită să spun că astăzi am.







José, Taali va fi cu tine pe scenă ca invitată la festivalul Jazz în The Park. Cum schimbă prezența ei show-ul tău?







Tot ce face Taali face frumos. Am colaborat la o mulțime de cântece grozave și e pe unele dintre piesele mele favorite, cum ar fi " I Found a Love”. Arată o parte mai profundă a muzicii mele și îmi place asta. Vom cânta și hituri ca "Trouble" și Come To My Door" așa că vă puteți imagina acest concert ca universul extins al lui José James.