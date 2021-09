Începe Jazz in the Park în tot orașul!

Parteneriat Media

Program Jazz in the Park 2021

O nouă ediție Jazz in the Park se deschide azi, 2 septembrie, cu concertul Fanfarei Ciocârlia, care va avea loc în Iulius Parc din Cluj-Napoca. Timp de trei zile, 37 de trupe din țară și străinătate vor concerta pe scenele aflate în Parcul Național Etnografic ’’Romulus Vuia’’, Iulius Parc și Campusul USAMV, oferindu-le încă o dată clujenilor posibilitatea de a descoperi artiști incredibili și de asculta albume de jazz în premieră.







"Am învățat pe pielea noastră cât de dificil este să livrezi un festival în pandemie și considerăm că e o mare victorie că reușim. E o ediție făcută din pasiune, din ambiție, dar nu o să ascund că a fost foarte greu de pus toate lucrurile cap la cap. Însă am ajuns aici, avem aproape 40 de concerte cu artiști speciali și sperăm ca fiecare dintre aceste concerte să aibă un public numeros și recunoscător că se poate bucura de muzică. Am făcut tot ce am putut și noi ca să contribuim la întoarcerea la normalitate, la care râvnim cu toții. Contextul în care am lucrat ne-a stimulat mult creativitatea și, practic, ediția din acest an conține multe idei, de la concepte de scene până la diferite campanii speciale, pe care le veți vedea în viitor transformându-se în proiecte de sine-stătătoare. Până atunci, însă, să ne bucurăm de ce am reușit să punem pe agendă", a declarat Alin Vaida, directorul executiv Jazz in the Park.





CONCERTE







Prima zi de festival, vineri, 3 septembrie, îl aduce în fața publicului pe redutabilul chitarist Dominic Miller, care va concerta în Parcul Etnografic. Totodată, iubitorii jazzului vor avea ocazia să-i asculte în Parcul Etnografic pe Barabás Lőrincz Quartet, Sorin Zlat Trio și Marco Mezquida, dar și pe artiștii VRTW Bully și Dodo. Tot vineri, dar în Iulius Parc, vor concerta Ineffable, Essential Notes și Big Dimm a’Band.







Sâmbătă, 4 septembrie, este ziua în care Fatoumata Diawara, artista din Mali care combină cu virtuozitate muzica folk, blues, jazz și pop cu sonoritățile Africii tradiționale, va încânta publicul aflat în Parcul Etnografic. Cei prezenți în parc se vor putea bucura și de concertele lui Ron Minis, Nik Bärtsch, Bogdan Vaida și UFe și Puiu / VRTW Artists. În acea zi, pe scena artiștilor români din Iulius Parc vor urca A-C Leonte & The Bash, Luiza Zan și JazzyBIT, iar pe pontonul de lângă lac lumea se va putea bucura de un silent concerts oferite de Yamaha. Tot sâmbătă se deschide Campusul USAMV, aici urmând a avea loc concertele trupei Moonlight Breakfast și a DJ-ilor Bully / VRTW și Kornelia Binicevicz / Ladies on Records.







În ultima zi din festival, duminică, 5 septembrie, publicul îl va asculta pe cântărețul de jazz al generației hip-hop José James cu a sa invitată specială Taali, ce vor urca pe scena principală din Parcul Etnografic. Tot în Etnografic vor concerta Balkan Taksim, Mőrk, Hania Rani, Teodor Pop și artiștii VRTW Karak și Iorga. Pe scena din Iulius Parc vor avea loc concertele Beats Remedy, Arcuș Trio și Iordache, iar în Campusul USAMV vor cânta JazzyBIT, UFe / VRTW și Habibi Funk DJ Set.







O secțiune inedită în festival este Curtea Șaraimanic din Parcul Etnografic, o colecție de întâlniri, concerte și povești cu (poate) ultima generație de lăutari din România. Vom avea parte de lăutărie și povestitorie cu Taraful Marian Mexicanu’, Taraful de la Vărbilău și Taraful Ionică Minune, care vor aduce în Curtea Șaraimanic dansul ancestral și muzica ce au făcut înconjurul lumii până au ajuns înapoi, acasă.





"Este prima dată când un festival de jazz & world music din România găzduiește o scenă de muzică lăutărească autentică. Dacă pentru Vest asta ar fi fost deja istorie, pentru noi e pionieriat încă. Mă bucur mult să avem parteneri curajoși și vizionari precum Jazz in the Park’’, a spus Larisa Perde, manager Șaraimanic și VRTW. Ea a detaliat: ’’Vom inaugura Curtea Șaraimanic cu trei tarafuri de viță nobilă ce ne vor invita într-o călătorie care începe în satele din România, continuă cu urbea Bucureștiului până ajunge în transa fără frontiere a jazzului lăutăresc. Vineri deschidem cu Taraful Marian Mexicanu’. Din Rahova pâna la Blue Note, de la lăutărie la jazz, nu a fost decât un pas pentru maestrul acordeonist Marian Mexicanu’. Sâmbătă Taraful de la Vărbilău ne va plimba pe ulițele satului românesc, iar Tanti Mioara ne va descânta cu tâlc, așa cum doar ea știe. Duminică închidem Curtea Șaraimanic cu spuma muzicii lăutărești, în premieră la Cluj. Pentru , regele acordeonului, Ionică Minune, va aduce împreună cei mai mari virtuozi ai acestei muzici - Bibescu (clarinet), Cristinel Turturică (țambal), Marius Gore (contrabas) și Dan Costache (keyboards)".





ACTIVITĂȚI







În afara concertelor, participanții la festival vor putea descoperi o serie de proiecte cultural-artistice cofinanțate de Jazz in the Park prin Community Projects. Printre acestea se numără festivalul de teatru pentru liceeni ’’Histrionada liceenilor’’, spectacolele de teatru pentru copii ’’Tărâmul de mijloc’’ și ’’O gheară de ajutor’’ ale MiniReactor, ’’Viața secretă a celor mai neașteptate obiecte’’ al Magic Puppet și spectacolul de improvizație pentru adulți al Reactor ’’Just Push Play’’. Acestea se desfășoară atât în Iulius Parc și Campusul USAMV, cât și în alte locuri din oraș precum Casa de Cultură a Studenților, sediul Reactor de pe strada Petőfi Sandor și sediul teatrului Magic Puppet de pe Bulevardul Eroilor.







Tot parte din Community Projects este și Jam Session by Music Pub, proiect ce va avea loc în livada Parcului Etnografic, unde publicul se va putea distra cântând improvizat la tobe, chitară, bass, clapă și chiar și voce. Livada cu viniluri și Șura Hi-Fi by Endava sunt alte două locuri care îi vor încânta cu siguranță pe cei care doresc să-și cumpere muzică sau să asculte albume cunoscute pe echipamente audio de ultimă generație produse de brandul local Acoustic Density. De asemenea, în Parcul Etnografic publicul va putea admira expoziția de pictură ’’Curierul timpului’’ a artistului Flaviu Lucăcel.







Alte proiecte inedite din festival sunt expoziția Alt Posters și Piața producătorilor locali. Expoziția Alt Posters, campanie inițiată de Jazz in the Park și susținută de Raiffeisen Bank, vine în sprijinul mediului înconjurător și al comunității artiștilor grafici din România. Andra Badea, József Vass, Livia Coloji, Maria Surducan și Vali Petridean au surprins atmosfera Jazz in the Park în felul lor, făcând loc unor povești noi să prindă contur prin numele festivalului. Lucrările lor sunt expuse în Iulius Mall, dar pot fi cumpărate și din festival.







Piața producătorilor locali, deschisă în Campusul USAMV, aduce spre vânzare diferite produse locale, de la pâine și miere de albin la plante aromatice și fructe. Tot aici vor exista și standuri cu vinuri produse din cultura viticolă a USAMV. Nu vor lipsi din festival Târguțu’ Vintage, barurile și standurile cu mâncare de tot felul și spațiile de relaxare amenajate în cele mai pitorești locuri.







Programul festivalului se poate vedea aici: https://www.jazzinthepark.ro/program-2021/





REGULI DE ACCES







Accesul în toate zonele de festival se realizează în baza următoarelor dovezi:



• certificat de vaccinare care să ateste finalizarea schemei complete de vaccinare cu cel puțin 10 zile în urmă



• test negativ PCR (nu mai vechi de 72 de ore) • test negativ antigen (nu mai vechi de 48 ore)



• certificat medical care atestă infectarea cu SARS-CoV-2 emis cu 15-180 de zile înainte







Testele pot fi efectuate în clinicile MedLife, în clinici avizate sau la fața locului. Cei care au bilet sau abonament la Jazz in the Park, poți să-și facă test PCR, în valoare de 180 de lei, sau test antigen, în valoare de 40 de lei, în Hyperclinica MedLife Cluj de pe Moților 32, în baza unei programări. Organizatorii recomandă această variantă, pentru evitarea aglomerației în zonele de testare de la fața locului.







Prețul unui test antigen la fața locului va fi de 40 de lei. Toate testele trebuie însoțite de o adeverință care validează autenticitatea acestora și care trebuie prezentată la intrare. Copiii până la 16 ani nu au nevoie de test sau de dovada vaccinării.





Accesul în Iulius Parc se face de pe ponton, după următorul orar:



• de la ora 19:00 - joi, 2 septembrie



• de la ora 16:00 - vineri, 3 septembrie



• de la ora 12:00 - sâmbătă, 4 septembrie, și duminică, 5 septembrie



Programul în Iulius Parc este până la ora 22:00.







Accesul în Campusul USAMV se face de la ora 9:00, iar programul este până la ora 18:00.







Accesul în Parcul Etnografic se face zilnic de la 16:00 la 21:30 (când începe ultimul concert), astfel:



• pe intrarea principală, pentru publicul care este vaccinat sau are deja acte doveditoare că a trecut prin boală sau dovada testului



• pe intrarea secundară, de pe Aleea Parcului Etnografic, pentru cei care trebuie să se testeze la fața locului







Programul în Parcul Etnografic este până la ora 23:00.





REGULI DE BUNĂ CONVIEȚUIRE







În zonele de festival este obligatorie purtarea măștilor de protecție.







Accesul cu animale de companie în cadrul festivalului este permis doar în Parcul Etnografic și în Campusul USAMV, cu condiția ca acestea să fie ținute în lesă și să păstreze curățenia spațiului în urma lor.







Fumatul în Parcul Etnografic este permis doar în spațiile special amenajate cum sunt lounge-ul JTI de lângă foișor și curtea barului aflat la scena principală.







Organizatorii recomandă publicului să nu vină cu mașina proprie la eveniment. Persoanele care vin totuși cu mașina pot parca în Parcul Industrial Tetarom (prima stradă la stânga după Parcul Etnografic)





DESPRE FESTIVAL







Jazz in the Park este un festival de jazz contemporan care, în cei opt ani de existență, a adus în Cluj-Napoca peste 300 de concerte de jazz cu artiști de pe aproape toate continentele, devenind foarte repede unul dintre cele mai importante festivaluri europene de gen. Pe scenele lui au concertat artiști precum Marcus Miller, Judith Hill, Ghost Note, Richard Bona, Bill Laurance, Dhafer Youssef, Robert Glasper, Nouvelle Vague sau Hindi Zahra. În 2019, Jazz in the Park a câștigat trofeul categoriei ’’Best Small European Festival’’ la cea de-a XI-a ediție a prestigioasei competiții European Festival Awards, devenind astfel primul festival de jazz din România care a obținut o distincție la acest eveniment. Din 2018, festivalul Jazz in the Park este membru al European Jazz Network.







Festivalul Jazz in the Park este prezentat de Raiffeisen Bank.

Parteneri principali: Cemacon, Staropramen, Mega Image

Partener de sănătate: Medlife

Parteneri: Enel, 5 minute de libertate, Yamaha, Farmec, Endava, World Wide Print, Daisler Print House, Iulius Mall, Moldovan Carmagerie, Urban Monkey, Tanqueray, Narcoffee, Nagarro, Supercom, Eco Garden Construct, Univers T, Mobila Dalin, Marty, PC Madd, Asociația pentru inovarea artistică

Partener de mobilitate: RMB Inter Auto

Parteneri instituționali: Primăria Cluj-Napoca, Administrația Fondului Cultural Național, Ministerul Culturii, Parcul Național Etnografic ”Romulus Vuia”, USAMV, Institutul Polonez, Ambasada Israelului, Consiliul Județean Cluj







Parteneri media: Radio Guerrilla, Hotnews, Cultura la dubă, Modernism, IQads, SMARK, Cațavencii, TVR Cluj, EBS Radio, Paprika Radio, Actual de Cluj, Cluj24.ro, Cluj Life, Monitorul.



Partener de monitorizare: MediaTrust România