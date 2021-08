Marco Mezquida: Voi oferi o experiență foarte puternică și intensă de solo piano!

Jazz in the Park - Cluj 2021

În 3 septembrie va fi în Parcul Etnografic din Cluj-Napoca, undeva va concerta în cadrul festivalului Jazz in the Park. Până atunci, ascultă Enescu încercând să se inspire cât de mult poate din muzica românească. Ne referim la Marco Mezquida, una dintre cele mai uimitoare figuri ale jazzului european contemporan, cu care am discutat zilele trecute despre muzica sa și nu numai.







Marco ești un pianist foarte versatil și cânți în diverse formule, duo, trio, solo, cu chitariști, cu vocaliste. Cum te-au ajutat toate aceste proiecte să crești atât ca artist dar și ca performer, pe scenă?







Toate experiențele astea și lucrul cu diverși artiști din mai multe disclipline te ajută să iți descoperi propria "voce" în muzică și să devii mai sigur pe tine. Am descoperit multe feluri de a înțelege și a fi inspirat de muzică pentru că toți muzicienii cu care am lucrat au feelingul lor adânc și multă creativitate. Am învățat studiind istoria muzicii dar și cântând cu muzicieni ca Chicuelo, Silvia Perez Cruz sau Lee Konitz.







Ai timp să vezi ce fac alții pianiști azi? Te inspiră cineva?







Îmi place să urmăresc puțin alți pianiști de jazz, dar îmi place să caut inspirație și în alți muzicieni sau compozitori din perioada renascentista până la cea contemporană, din muzica folk, free jazz, pop, flamenco, deci nu doar jazz. Sigur, iubesc Chopin, Scriabin, Tatum, Debussy, Ravel, Brad Mehldau, Tigran, Ketih Jarrett, Shai Maestro, Gadi Lehadi, Jacky Terrasson, etc.















Pe zi ce trece, devii un pianist tot mai important atât în Spania cât și în afara ei. Ai foarte multe concerte, ceea ce e un lucru foarte bun mai ales astăzi. Așa ți-ai imaginat succesul? Ce ambiții mai ai pentru cariera ta artistică?







Desigur, pentru mine înseamnă un succes mare să am atâtea concerte în momentele astea grele pentru atât de mulți oameni. Mă simt norocos să cânt atât de des propriile mele proiecte și să mă pot susține financiar din asta, să rămân focusat pe a crea muzică și pe studiu. Acum câțiva ani am și predat, iubesc să fac asta și să împart muzica cu studenții, dar acum doar concertez și lucrez la noi proiecte. În viitorul apropiat voi înregistra două albume cu trio-urile mele și un album solo, voi face un concert unde voi folosi AI și multe electronice, voi cânta Rapsodia Albastră cu orchestră.







Spania este o țară incredibil de bogată când vine vorba de artiști valoroși, dar cred că mulți dintre ei nu sunt foarte cunoscuți în restul Europei. De ce crezi că se întâmplă asta?







Da, sunt de acord și este păcat că Spania este deconectată de scena și muzicienii din restul Europei. Trebuie să încercam să ne conectăm mai mult cu cei din afara Spaniei. Sper că an de an să creăm mai multe poduri cu ajutorul festivalurilor, label-urilor și să generăm mai mult interes pentru tradițiile muzicale spaniole.







Cine sunt câțiva dintre artiștii tăi favoriți?







Iubesc mulți pictori, regizori, dansatori, dar în muzică îi iubesc pe Gesualdo, Mozart, Chopin, Scriabin, Beatles, Paul Simon, Jarrett, Leo Masilah, Bill Evans, Silvia Perez Cruz, Miles Davis, Joni Mitchell, Alfonso Vilallonga, Egberto Gismonti.Toți au vocea lor unică.







Recent ai devenit tată. Cum te-a schimbat experiența asta?







E o experiență incredibilă. Un moment super puternic, plin de bucurie. Iubesc puritatea și zâmbetul lui Milos, băiețelul meu de 4 luni. Deja a inspirat câteva dintre cântecele mele.







Știi cate ceva despre muzicieni sau compozitori români?







Nu prea, dar uite, acum ascult Enescu, când îți răspund la interviu. O să încerc să mă inspir mai mult zilele ce vin cu muzica românească.







Vei cânta solo la Jazz în The Park. Ce vei cânta și la ce să se aștepte lumea de la acest concert?







Voi oferi o experiență foarte puternică și intensă de solo piano. Va fi un concert pe care sper eu, mulți oameni și-l vor aminti, plin de improvizații și compoziții, cântate cu pasiune și un stil foarte personal de a cânta la pian. Nu va fi un recital de piano plictisitor, vă promit! Și toată lumea este binevenită, de la copii până la bunici!







Mai multe informații: www.jazzintheark.ro







Bilete: https://www.iabilet.ro/bilete-jazz-in-the-park-65701/