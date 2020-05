De ce coronavirusul afectează copiii diferit și ce se întâmplă dacă se îmbolnăvesc în timpul pandemiei. Dr. Miruna Georgescu: Există riscul ca de teama coronavirusului părinții să nu ajungă cu copilul la spital în cazul unei urgențe

​Fiind în situație de urgență și stand mai mult acasă, copiii nu s-au mai îmbolnăvit atât de frecvent și de grav, însă Dr. Miruna Georgescu, medic pediatru MedLife, ajuta copiii bolnavi și părintii în această perioadă, telefonic sau on-line și chiar în cabinet, pentru ca sunt cazuri în care prezența la medic este obligatorie. Dr. Miruna Georgescu ne spune care sunt aceste cazuri și ne explica de ce coronavirusul afectează diferit copiii, din datele pe care le avem în acest moment.



Ce știm despre simptome și severitatea bolii la copii? Sunt diferite simptomele la adulți față de copii?

Mulți specialiști spun că infecția cu noul coronavirus SARS-COV 2 afectează copiii diferit de adulți. Sunt efectuate mai multe studii care au dovedit că noul coronavirus intra în corpul nostru cu ajutorul unor receptori speciali, de la suprafața celulelor din căile aeriene sau din tractul digestiv, receptori pentru ACE 2 (angiotensin converting enzyme). Când există mai puțini receptori ACE 2 la suprafața celulei, infecția va fi mai blândă. La copil, receptorii ACE 2 sunt foarte puțini la naștere și se dezvoltă odată cu vârsta. Aceasta ar putea fi o explicație a faptului că la copil formele sunt mai ușoare ca la adult.



Manifestările clinice sunt asemănătoare cu cele ale adulților, dar în ansamblu, mai blânde și prognosticul general mai bun - febră înaltă, tuse, mialgii, manifestări digestive (s-a observat o probabilitate mai mare de apariție a simptomelor gastro-intestinale la copii, în comparație cu adulții). Cazurile pediatrice cu COVID 19 sunt in general de severitate medie, însă coinfecțiile sunt mai frecvente la copii față de adulți.



Rapoartele inițiale din China au indicat că doar 2,2% din 44,672 cazuri confirmate de COVID-19 au fost la pacienți cu vârsta de 19 ani și mai mici. De remarcat că niciunul nu a necesitat îngrijiri intensive, ventilație mecanică și nu a suferit complicații severe.



Datele disponibile din Italia sugerează același lucru: 1,2% (270 cazuri) din 22.512 cazuri din 15 martie 2020 au fost la copii (≤ 18 ani) și nu au fost raportate decese la această grupă de vârstă.



În SUA, din 151.294 de cazuri COVID-19 confirmate de laborator în perioada 12 februarie - 2 aprilie, 1,7% au fost în rândul copiilor <18 ani. 15% dintre pacienții cu COVID-19 pediatrici au fost sugari (<1 an) și 57% de sex masculin. Sunt disponibile informații limitate despre simptome și afecțiuni de bază. Cu toate acestea, informațiile disponibile sugerează că spitalizarea este cea mai frecventă la pacienții cu vârsta mai mică de1 an și la cei cu afecțiuni de bază, cel mai frecvent cu astm.



În România nu au fost înregistrate foarte multe cazuri la copii, sunt de severitate medie și nu a fost înregistrat până în acest moment niciun deces.



Cum rezolvăm problemele de sănătate ale copiilor în această perioadă? Când este absolut necesar să ajungă la medic? Exemple de urgențe care nu se pot amâna

Fiind în situație de urgență și stand mai mult acasă, copiii nu s-au mai îmbolnăvit atât de frecvent și de grav. Grădinițele și școlile sunt închise, parcurile la fel, prin urmare și riscul de contagiozitate a diferitelor afecțiuni de sezon s-a micșorat semnificativ.







Dr. Miruna Georgescu, pregatita de consultatii

Problemele ușoare de sănătate ale copiilor le rezolvă părinții acasă, singuri sau cu ajutorul medicului de familie / pediatru, de obicei telefonic sau on-line. Față de alte momente din trecut, marele avantaj modern îl constituie posibilitatea consultațiilor on-line. Putem oferi diagnostice preliminare și sfaturi prin aceste mijloace.



Există riscul, ca de teama coronavirusului, părinții să nu ajungă cu copilul la spital în cazul unei urgențe. De aceea, sfatul medicului este foarte important. Părinții trebuie să știe când copilul are o urgență reală sau când prezența la medic poate fi temporizata. În cazul unei febre mari, care nu poate fi stăpânita cu antitermicele uzuale, în cazul unor vărsături incoercibile/diaree severă (risc de sindrom deshidratare acuta), în cazul unui nou născut / sugar mic cu febră, tuse, deshidratare, în cazul unor urticarii severe, precum și a unor presupuse urgențe stomatologice / chirurgicale, părinții trebuie să știe că trebuie să apeleze urgent la medic și că prezența la spital este obligatorie.

Acest articol este parte a demersului MedLife – Izolați, dar împreună. Susținut de medici și specialiști, demersul este menit să informeze corect și să ofere suport medical și emoțional celor care au nevoie. #izolatidarimpreuna vorbește despre solidaritate și despre cum putem acționa responsabil în tot acest timp: prin izolare, prin informare corectă și prin dedicare, cu empatie și căldură, putem depăși acest impas.



Împreună facem ca adaptarea la aceste noi condiții să fie mai ușoară. Să scăpăm de incertitudini, să fim responsabili și rezilienți în fața provocării cu care ne confruntăm. Învățăm să fim uniți, prezenți unii pentru ceilalți, chiar dacă o facem de la distanță, să ne protejăm pe noi, dar și pe cei care au cea mai mare nevoie. Pentru că în noi stă puterea de a schimba traiectoria acestei perioade și pentru că fiecare dintre noi poate face diferența. Dacă crezi că acest articol poate să fie și altora de ajutor, te rugăm să îl dai mai departe.