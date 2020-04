De ce mortalitatea COVID-19 în cazul diabetului zaharat este de 16%? Dr. Nicolae Mircea Panduru explică cum este atacat organismul persoanelor cu diabet de doi inamici – glicemia și virusul

​Persoanele vulnerabile și cu un risc mare de complicații și deces sunt cele cu diabet. De ce? "Virusul SARS-Cov-2, ca majoritatea virusurilor, infectează și afectează mai sever persoanele care au o imunitate mai scăzută. Copiii, bătrânii si persoanele cu mai multe boli concomitente (comorbidități) prezintă o imunitate scăzută comparativ cu adulții tineri sănătoși. Totuși, în ciuda imunității scăzute copiii nu sunt afectați decât în cazuri excepționale și atunci fac forme ușoare", spune dr. Nicolae Mircea Panduru, medic diabet, nutriție și boli metabolice. Cum se explică acest lucru?

Creșterea glicemiei alterează răspunsul imun la infecții și activează sistemul RAA, prin multiple mecanisme.

Cum afectează coronavirusul persoanele cu diabet? Ce se întâmplă cu organismul unei persoane cu diabet când se infectează?

Ce ar trebui să știe persoanele cu diabet 1 și cei cu diabet de tip 2?

să evite contactul cu persoane din zonele endemice sau cu persoane cu simptome respiratorii,

să poarte mască dacă ies din casă, să respecte distanța de cel puțin 1,5 m față de persoanele fără simptome respiratorii cu care se întâlnesc. Atunci când nu pot evita contactul cu persoane cu simptome respiratorii purtarea măștii de către ambele persoane și păstrarea unei distanțe de cel puțin 6m sunt obligatorii.

pe cât posibil utilizarea mănușilor de unică folosință la ieșirea din casă și la cumpărături,

evitarea contactului cu persoane la întâlnirea cu acestea (îmbrățișări, strângerea de mână, etc.)

spălarea mâinilor cu mare atenție, în special după atingerea suprafețelor în public. În cazul în care nu este posibilă spălarea mâinilor, se recomandă dezinfectarea acestora cu un dezinfectant care conține cel puțin 70 % alcool, doar dacă mâinile nu sunt vizibil murdare.

evitarea atingerii feței (în special a ochilor, nasului și gurii) cu mâinile neigienizate

igiena respiratorie (de exemplu, acoperirea tusei sau strănutului)

la reintrarea în casă, spălarea mâinilor cu apă și săpun și dezinfectarea sunt obligatorii înainte de contactul cu persoanele de acasă.

curățarea și dezinfectarea obiectelor și a suprafețelor care sunt atinse frecvent este de asemenea utilă în casă.

În cazul acestor boli, cantitatea de virus care intră în organism este cel mai probabil mai ridicată decât la celelalte persoane, cu imunitate similar scăzută (exemplu – copii).În plus, vitamina D este un potent reglator al imunității. În studii mai vechi sau mai recente, deficitul de vitamina D a fost demonstrat la persoanele cu diabet zaharat, favorizând astfel infectarea cu o cantitate mai mare de virus SARS-Cov-2, prin influențarea sistemului RAA și a nivelelor ACE2, dar și printr-o reacție imună mai scăzută.În condițiile în care studii recente arată că severitatea COVID-19 și rata consecutivă a mortalității depind de starea imunității și de cantitatea de virus cu care este realizată infecția, persoanele cu diabet zaharat prezintă atât o cantitate potențial mai mare de virus intrat în organism cât și o alterare a răspunsului imun. Acestea sunt motivele principale pentru care persoanele cu diabet zaharat, hipertensiune sau boală cardiovasculară sunt la risc înalt de infecție cu SARS-Cov-2 și de apariție a unor forme severe ale COVID-19. În plus, merită menționat că mortalitatea COVID-19 în general este în jur de 3%, în timp ce la persoanele cu diabet zaharat este în jur de 16%.Virusul se presupune ca intră în organism pe cale respiratorie (nas, gât si plămâni). Plămânul și faringele sunt organe care conțin cantități mari de ACE2 și în consecință virusul se leagă cu ușurință de această proteină și se cantonează la acest nivel. Aici virusul produce iritație, inflamație cu uscăciunea mucoaselor, tuse seacă și febră ușoară.SARS-Cov-2 traversează apoi mucoasele, în special cea nazală și faringiana, dar și cea pulmonară și ajunge în sânge. Odată ajuns în sânge (viremie), după ce a traversat mucoasele, produce febra peste 38 grade C și frison.După ce a ajuns în sânge, poate călători spre orice organ, însă se poate cantona și atacă mai ales organele care exprimă cantități mari de ACE2 (inima, vasele sangvine, rinichiul, tractul gastrointestinal, testiculul, etc.). De reținut este faptul că în aceste organe glucoza intră fără ajutorul insulinei, crește suplimentar nivelurile de ACE2 și aceste organe sunt de fapt organele în care apar și complicațiile diabetului zaharat.Foarte important este astfel de subliniat că aceste organe sunt atacate la persoanele cu diabet de doi inamici – glicemia și virusul.În plus, la persoanele care au deja complicații datorate diabetului zaharat aceste organe sunt mult mai fragile și pot ceda mai ușor. Mai mult, călătorind prin sânge și vase virusul poate declanșa cascada coagulării favorizând coagularea intravasculara diseminata, cu formarea de trombi care blochează vasele de sânge, conducând la creșterea tensiunii pulmonare. Creșterea presiunii în vasele pulmonare, împreună cu creșterea inflamației și a permeabilității vaselor conduce la trecerea lichidului din vase în alveolele pulmonare (căile respiratorii finale unde se face schimbul de oxigen între sânge și exterior). Alveolele odată inundate nu mai pot realiza schimbul de oxigen cu organismul și astfel apare sufocarea, iar pentru supraviețuirea pacientului este necesară de acum ventilația pulmonara asistată de aparate.după timpul 1 (infecția inițială a căilor respiratorii) virusul este eliminat și se trece la faza de recuperare.virusul nu poate fi eliminat, acesta intră în sânge și diseminează către celelalte organe. Aceasta poate fi explicația pentru care starea clinica a pacienților care evoluează spre cazuri severe se agravează după 7 – 14 zile. La persoanele cu forme severe care decedează, organele cedează în general după 14-21 zile de la infecție.Persoanele cu diabet zaharat prezintă un risc de să nu elimine virusul după infecția respiratorie inițială, datorită răspunsului imun diminuat de hiperglicemie. În plus, persoanele cu diabet prezintă un risc crescut de insuficiență a organelor țintă ale virusului deoarece toate sunt afectate deja de glicemia crescută.Dacă pacientul a fost un caz sever și prin tratament s-a vindecat, atunci datorită inflamației care a atacat organele țintă ale SARS-Cov-2 vindecarea acestor organe se poate face cu un grad de fibroza reziduala, ceea ce le va scădea suplimentar funcționalitatea.Persoanele cu diabet zaharat ar trebui să știe în primul rând cum să se ferească de virus (prevenția contactării lui). Aici aș sublinia în primul rând măsurile generale:– persoanele cu diabet zaharat ar trebui să evite fumatul și consumul de alcool în exces. Să se consulte cu medicul curant / medicul de familie cu privire la administrarea a 2000 – 4000 ui 25(OH) vitamina D în fiecare zi (dacă nu există alte contraindicații), să consume fructe și legume bogate în vitamina C (pătrunjel, citrice, etc) sau să își administreze câte 1 comprimat de vitamina C zilnic. Aceste măsuri sunt cunoscute ca măsuri utile pentru creșterea imunității.În plus, persoanele cu diabet în această perioadă de izolare ar trebui să aibă mare grijă la dietă (să reducă ușor cantitatea de mâncare) datorită lipsei activității fizice.Persoanele cu diabet zaharat, indiferent de tipul acestuia, ar trebui să știe căAceste două semne – febra și dezechilibrarea glicemiilor – chiar dacă nu sunt neapărat semne sigure de infecție SARS-Cov-2 ar trebui sa fie semne de alarmă, mai ales dacă sunt însoțite și de tuse seacă. În cazul prezenței acestor semne, persoanele cu diabet ar trebui să se consulte cu medicul curant sau cu medicul de familie, după caz.Suplimentar persoanele cu diabet tratate cu inhibitori de enzima de conversie sau blocanti de receptori ai angiotensinei, ar trebui să monitorizeze de două ori pe zi (dimineața și seara) valorile tensiunii arteriale. Chiar dacă societățile internaționale nu recomandă oprirea acestor medicamente în caz de infecție, ele recomandă mare atenție la monitorizare, prudență și decizii individualizate pentru fiecare pacient, doar la sfatul medicului. Din experiența proprie la pacienții cu COVID cu forme ușoare – moderate, vă pot spune că hipotensiunea (tensiunea mica), amețeala și chiar căderea datorită scăderii tensiunii arteriale pot fi chiar semne apărute la debut. De aceea, monitorizarea tensiunii și atenția la aceste simptome este neapărat necesară ca și contactarea medicului curant, cardiologului sau medicului de familie, în cazul în care apar. Decizia de a opri sau nu aceste medicamente trebuie individualizata în funcție de starea pacientului, numai de către medic.În cazul apariției simptomelor sau semnelor clinice ale COVID 19 datele actuale sugerează ca primul gest ar trebui să fie administrarea de paracetamol ca în orice infecție virală și contactare medicului pentru o eventuală testare. Dovezile medicale actuale recomandă să nu se foloseasca anti-inflamatoare nesteroidiene (fenilbutazona, indometacin, diclofenac, piroxicamum, tenoxicamum, lornoxicamum, meloxicamum, ibuprofenum, naproxenum, ketoprofenum, xaprozinum, etc.) pentru scăderea febrei. Apoi, împreună cu medicul ar trebui ajustat tratamentul administrat pentru controlul glicemiei.În cazul apariției simptomelor respiratorii de alarmă (senzația de lipsă de aer sau sufocarea sau alte dificultăți la respirație) persoanele cu diabet zaharat ar trebui să contacteze serviciile medicale de urgență deoarece starea lor se poate degrada rapid.Acest articol este parte aSusținut de medici și specialiști, demersul este menit să informeze corect și să ofere suport medical și emoțional celor care au nevoie.vorbește despre solidaritate și despre cum putem acționa responsabil în tot acest timp: prin izolare, prin informare corectă și prin dedicare, cu empatie și căldură, putem depăși acest impas.Împreună facem ca adaptarea la aceste noi condiții să fie mai ușoară. Să scăpăm de incertitudini, să fim responsabili și rezilienți în fața provocării cu care ne confruntăm. Învățăm să fim uniți, prezenți unii pentru ceilalți, chiar dacă o facem de la distanță, să ne protejăm pe noi, dar și pe cei care au cea mai mare nevoie. Pentru că în noi stă puterea de a schimba traiectoria acestei perioade și pentru că fiecare dintre noi poate face diferența. Dacă crezi că acest articol poate să fie și altora de ajutor, te rugăm să îl dai mai departe.