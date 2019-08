VIDEO Rolul specialistului în medicina materno-fetală când se constată ceva anormal în sarcină. Dr. Răzvan Stanca: Părinții întreabă un singur lucru: ''Domnule doctor, ce ne facem?''

Medicina materno-fetală este o disciplină apărută relativ recent. Sigur că este legată strict de apariția ecografelor de înaltă rezoluție. De ce spun asta? Medicina materno-fetală, practic, este o disciplină care integrează mai multe seturi de discipline medicale. Pleacă sigur de la obstetrica, neonatologie, genetică, de la foarte multe alte discipline.











În momentul în care urmărim o sarcină, o putem urmări cu orice obstetrician care are competențe în ecografie. Ecograful reprezintă cutia magica în zilele noastre, care teoretic trebuie să vadă prin femeie și să ajungă și la copil, chiar vede și prin copil, dar, câteodată medicina fetală este cea care, cum spunem noi, salvează vieți, că e vorba de viața copilului din uter, că e viața femeii.

Cam acesta este rolul specialistului de medicina materno-fetală. Sigur că el are o alta expertiză în ceea ce privește ecografia, pentru că inclusiv în România s-au împărțit în 3 nivele. Noi trebuie să avem nivelul 3 de ecografie, care este și ultimul. Există o programă europeană prin care noi trebuie să trecem, trebuie să ai un anumit grad medical, medic primar, niște ani de ecografie de nivelul 2, după care dai acest nivel 3, care este încadrat la medicina materno-fetală.







Integrarea ce înseamnă? Înseamnă că dacă există patologii asociate la nivelul mamei, să spunem de exemplu, hipertensiune, diabet, orice altă afecțiune, trebuie să luăm în considerare ce se întâmplă și ce efect are sarcina asupra femeii, dar și invers, ce se întâmplă cu fătul.Am dat exemplul acesta pentru că acesta este cel mai întâlnit. Din punctul celălalt de vedere, de exemplu, găsim ceva la ecografie și problema se pune: ''Bun, ok, ce este? Despre ce este vorba?''. De exemplu, dacă este un sindrom oarecare, în primul rand noi trebuie să descoperim ce efecte are acest sindrom asupra fătului și doi, dacă acest sindrom necesită sfaturi. Aici avem ultima parte a medicinei materno fetale, partea integrativa de care vorbeam, în sensul că trebuie să dăm și sfaturi pentru ca una este să ai un copil care știi sigur că dacă se va interveni ulterior, după ce se naște, va fi un copil cu o viață normală, alta este sa spui, ''doamnă, este un copil care nu va avea o viață normală, va avea nevoi speciale, va avea nevoie de îngrijiri speciale'' și alta este să spui ''doamnă, din păcate nu este compatibil cu viața externă''.Dacă este vorba doar de mamă, atunci să știm exact când sarcina nu îi mai face bine, nu este compatibilă cu starea de bine a mamei și de data aceea să se termine sarcina ca mama să nu aibă vreo problemă, dam exemplul cu hipertensiunea, cu diabetul gestațional, avem tot felul de boli din gama trombofiliei, avem alte sindroame, boli autoimune, sunt foarte multe lucruri care necesită de data aceasta abordul din partea medicului de medicina materno fetală, pentru a nu agrava condiția mamei.Medicul de medicina fetală este de obicei second opinion sau chiar third opinion, am avut zilele trecute un caz de acest gen.Nu poți să naști un copil cu o potențială problemă în orice centru din România, că nu avem centre în fiecare județ care să poată să preia un copil cu o problemă, de exemplu cardiacă, ăstea sunt cel mai des întâlnite și atunci o să avem consilierea: ce o să se întâmple cu acest copil, care este prognosticul, unde naște, deja sa inițiem legătura cu centrul respectiv, să pregătim, să documentăm cazul, să punem și partea de video sau poze pe un suport magnetic, ca să se ducă și să poată să le arate, acolo se vor reface investigațiile.Problema în aceste cazuri este că dacă s-a scăpat cazul, ajunge cazul la noi și noi spunem ''atât se mai poate face acum, conform legislației'', acest copil se va naște și dacă el va avea nevoi speciale sau avea avea un handicap sau, avem cazuri de exemplu când este o malformație de creier și știm că acest copil va avea tetrapareză spastică , aceștia sunt copii cu mari probleme care necesită terapii îndelungate, iar vestea și mai proastă este că nu se vor recupera niciodată, tot restul vieții lor pe acest pământ.Sigur că nu ne dorim asemenea cazuri, Doamne ferește, dar se întâmplă pentru că, aici vine un mare pentru că, rolul specialistului în medicina materno-fetală este frumos doar în interviuri, dar practică ne spune nouă că din păcate, și cel puțin în multe cazuri din țară, Bucureștiul stă foarte bine la acest capitol, dar în țară și mai ales în partea de Dobrogea nu este foarte bine înțeles acest rol și se ajunge de multe ori la povestiri de care vă spuneam, povești triste, unde rolul nostru nu mai e decât, cum spun eu, paleativ. De ce zic paleativ? Le spunem părinților la ce să se aștepte și unde să îl nască pe copilul respectiv și cam atât. Din păcate, situațiile acestea să știți că nu sunt puține.De ce spun pe partea de Dobrogea?