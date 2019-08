VIDEO Dr. Mihaela Vasilescu: Am avut paciente care au venit la tratamentul laser pentru prolaps sau incontinență ca ultimă variantă, după ce au încercat terapii chirurgicale și își pierduseră orice speranță

Dr. Mihaela Vasilescu: Procedurile laser sunt folosite în ultimii ani foarte mult în diferite afecțiuni în medicină și, în special, la pacienți care nu se pot trata cu terapii clasice chirurgicale. În ginecologie, în mod special, laserul se folosește în foarte multe afecțiuni: în incontinențele urinare de efort, în tot ceea ce presupune modificări vaginale de vârstă, relaxări vaginale, atrofii vaginale, sindromul genitourinar de menopauză. Deasemenea, este folosit foarte mult în afecțiuni ale colului, în colurile lezionale, care sunt apanajul infecțiilor virale cu Human Papilloma Virus (HPV) și care pot fi de diverse grade de gravitate și în excizii lezionale cutanate perivulvare.











Ce aduce nou laserul FOTONA? Cum functioneaza?

Inițial, determină un șoc termic rapid asupra epiteliului și ulterior un efect fototermic lent la nivelul țesutului conjunctiv subiacent, ceea ce are ca efect întărirea legăturilor epiteliale cu țesutul conjunctiv subiacent, creșterea grosimii epiteliului, vascularizatie mai abundentă la nivelul țesutului coonjunctiv subiacent. Toate acestea se traduc prin creșterea rezistenței mucoasei vaginale prin contractarea țesutului conjunctiv a fibrei de colagen într-un anume mod și asta duce la efectul de tightening vaginal, de ingustare și, bineînțeles, prin glicogenarea mai bună a epiteliului, care este iarăși un efect care duce la îmbunătățirea atrofiei vaginale la menopauză. Absolut orice femeie la menopauză se confruntă cu uscăciune vaginala și cu efectele atrofiei vaginale.





Care sunt rezultatele laserului FOTONA?



Conform studiilor din ultimii ani, intervalul de obținere a eficienței maxime este de la 5 până la 12 luni de la prima ședință.





Există foarte multe studii privind siguranța și eficiența acestui laser, făcute de clinici universitare din Europa și America.





fara incizie;

nu este nevoie de anestezie;

fara sangerare;

fara spitalizare;

fara durere.

95% din paciente au raportat ingustarea semnificativa a vaginului, ajuns la parametri optimi fiziologici cu procedura Intimalase;

Media stramtorarii diametrelor vaginului dupa procedura Intimalase este cu 17% (1,6 cm);

97% din paciente au raportat o crestere semnificativa a satisfactiei actului sexual;

60% au raportat intensificarea orgasmelor in timpul actului sexual;

96% din parteneri au declarat diferente majore in calitatea si placerea in timpul actului sexual, dupa procedura Intimalase



Laserul FOTONA a introdus pentru prima dată, și de aceea este un vârf de gamă în ziua de astăzi, cristalul de erbium, care emite o rază laser cu o anumită lungime de undă și care are un efect maximal asupra epiteliului și mucoasei în general și tesutului conjunctiv.Trebuie menționat faptul că rezultatele acestei metode sunt în strânsă corelație cu statusul pacientei și anume: pacientele care sunt tinere, care nu au foarte multe boli asociate, nu sunt tarate, reacționează foarte bine și au rezultate foarte bune destul de repede, pacientele care sunt mai în vârstă cu o regenerare mai proastă tisulara, cu tare asociate, cu diabet, cu diverse alte boli, reacționează mai dificil și acest lucru trebuie luat în calcul când le explicăm, să nu se aștepte la un rezultat foarte rapid, dar funcționează.Am avut foarte multe paciente care au fost în această situație și care au venit la tratamentul laser pentru prolaps sau pentru incontinența ca ultimă variantă, după ce au incercat terapii chirurgicale și care își pierduseră orice speranță. Le-am spus de la început cum vor avea rezultate, în cât timp și până la urmă au avut rezultate, dar într-adevăr perioada a fost mai lungă.De exemplu, la prolaps sau atrofie vaginala, dacă la o femeie mai tânără, fără probleme asociata vorbim de două, trei ședințe, ședințele se fac spațiat la o lună, trei săptămâni, în cazul femeilor cu probleme putem să ajungem și la 5,6,7 ședințe, tot așa, spatiate la o lună.Fiecare pacientă este o individualitate biologică și tratamentul trebuie adaptat, pacientele trebuie foarte bine diagnosticate.Există, de exemplu, în cazul incontinentei urinare mai multe tipuri de incontinenta urinară și femeile nu știu să facă diagnosticul, dacă nu merg la medic. Pe ele le deranjeaza faptul că pierd urină, pierd urină noaptea, pierd urină ziua, la efort, au urgențe mictionale. Toate astea compun un amalgam de simptome, care, de fapt, nu sunt numai de incontinenta urinară de efort, patologia pe care o tratează acest tip de laser, ci pot fi probleme mictionale determinate de cauze neurologice sau de diabet, de tarele lor asociate.Trebuie foarte bine făcut diagnosticul diferențial între acest boli, pentru că laserul acționează numai în cazul incontinentei urinare de efort, atunci cand sunt modificări structurale, de statică pelvina și de structură a țesutului conjunctiv.În cazul în care avem incontinente urinare combinate, pacienta trebuie să știe că partea neurologica și urgența mictionala este putin accentuată în timpul tratamentului cu laser și se rezolvă doar partea de incontinenta urinară de efort, așa încât necesită o un tratament multidisciplinar cu medicul care îi tratează problema asociată și probabil necesită și alte tratamente medicamentoase asociate care să se adreseze patologiei respective.Este foarte important de spus aici că acest laser, fiind o alternativă la operațiile clasice, are anumite avantaje. Aproape toate operațiile în sfera perineala pentru incontinență au recăderi, mai mult sau mai puțin la 2,3 ani după ce se fac, în timp ce laserul sau tratamentele cu laser aduc beneficii pe termen lung. Modificările rămân și sunt obiectivate atat prin imbunatatirea simptomatologiei, a unor parametri clinici si paraclinici, cum ar fi structura histologica a tesutului.Avantajele față de terapiile chirurgicale sunt câteva și sunt importante. În primul rând că este o metodă non invaziva sau minim invaziva, se practică în cabinet, durează aproximativ 45 de minute, o oră, de cele mai multe ori pacientele nu au nevoie de anestezie, disconfortul este minim.Atunci când excizezi leziuni, hemostaza este foarte buna, poți controla foarte bine sangerarea.La femeile cu diferite infecții vaginale, acest laser are inclusiv efect antispetic.Există printre pacientele țintă, inclusiv cele care au suferit operații pentru neoplasme cu alte localizări. De exemplu, paciente care au fost operate de neoplasm mamar, cancer mamar și care suferă de atrofie vaginala, de relaxare, de incontinență și care nu pot fi tratate cu terapii hormonale, iar terapia cu laser este foarte bine venită și efecienta.Efectele se văd la cateva luni, după proceduri, deși in cazul incontinentei, o îmbunătățire se vede de la prima ședință. Pacientele trebuie să aibă răbdare.Tratamentul Incontilase, recomandat in cazul incontinentei urinare si al prolapsului de perete vaginaL, este bazat pe efectele fototermale precise ale laserului FOTONA Er:YAG in tesutul mucoasei din regiunea vestibulara si a orificiului uretra, dar si de-a lungul peretelui vaginal anterior, stimuland formarea de colagen nou. Astfel, este readusa la normal functia de continenta. Spre deosebire de tehnicile chirurgicale, procedura Incontilase are urmatoarele avantaje:Durata procedurii este de aproximativ 30 de minute.Studiile clinice au confirmat eficacitatea s siguranta in tehnologia laser utilizată in procedura Incontilase, prin rezultatele de exceptie obtinute si prin confortul pacientelor in timpul procedurii, fara recidive si fara efecte secundare. 70% din paciente au raportat disparitia in totalitate a simptomelor de incontinenta urinara la un interval de 120 de zile dupa procedură. La 12 luni dupa o singura procedura Incontilase, 95% din paciente nu au mai avut vreun simptom de incontinenta urinara, iar restul de 5% au trecut de la un grad ridicat al incontinentei urinare la o forma usoara.atieIndicatia pentru Intimalase este sindromul de relaxare vaginala care consta in pierderea structurii normale a canalului vaginal. Acest proces este asociat cu modificarea structurii canalului vaginal din cauze precum:procesul natural de imbatranire, genetice, metabolice, alimentatie, obezitate, fumat, sarcina şi nastere, atat naturala, cat şi prin operatie cezariana. In sindromul de relaxare vaginala, musculatura vaginului isi pierde elasticitatea, tonusul, contractilitatea si astfel isi pierde functionalitatea fiziologica optimă. „Relaxarea vaginala” are un rol dramatic in scaderea placerii in timpul actului sexual, din cauza cresterii diametrelor canalului vaginal. Intimalase inlocuieşte toate tratamentele tradiţionale, realizate pana acum pe cale chirurgicala (perioneoplastie). Dezavantajele procedurii chirurgicale sunt: incizie, pierdere de tesut vaginal, sangerare, dispareunie (durere la contact sexual), durere postoperatorie si refacerea postoperatorie de minimum șase saptamani. permite tratarea fara contraindicaţii a pacientelor si patalogiilor care pana in acest moment nu au putut fi tratate decat pe cale chirurgicala. Intimalase este bazat pe efectele laserului FOTONA Er:YAG in tesutul vaginal; laserul stimuleaza remodelarea colagenului si sinteza de noi fibre de colagen.Rezultatul final al neocolagenezei este ingustarea canalului vaginal cu o medie intre 1,2 – 1,9 cm in diametru.metoda noua non ablativa care utilizeaza efectul fototermal pentru a contracta canalul vaginal si a reduce prolapsul. Inainte existau doar doua metode: montarea de plasa si cea chirurgicala, ambele fiind asociate cu multe reactii adverse. Studiile clinice din ultimii ani arata o eficienta crescuta a tratarii prolaspului prin aceasta metoda, fiind totodata sigura si usor de realizat.- terapie laser care foloseste incalzirea tesuturilor si stimularea regenerarii avand ca efecte: cresterea grosimii epiteliale, a vacularizatiei, ceea ce duce la disparitia uscaciunii vaginale, a pruritului a iritatiei si a dispareuniei.