VIDEO Blefaroplastia. La ce se pot aștepta pacienții? Dr. Crenguța Coman: Efectele se văd din sală, în clipa în care am terminat operația

Blefaroplastia este intervenția la nivelul pleoapelor, ca sa știm la ce parte anatomica ne referim, înseamnă o intervenție, o corecție la nivelul pleoapelor. Pleoapele sunt niște structuri foarte, foarte inteligente, fine, cu rol mare de protecție a globului ocular, de aceea intervenția la nivelul pleoapleor este la fel de migăloasa, necesită multa atenție și de asta și rezultatele sunt atât de vizibile. Ochii sunt în centrul feței, orice intervenție la nivelul ochilor este foarte vizibilă.









Când recomandăm operația?

Când avem de-a face cu surplus de piele atât la nivelul pleoapei superioare, cât și la nivelul pleoapei inferioare, cu acele pungi de grăsime. Surplusul de piele, grăsimea care este vizibilă și care nu ar trebui să fie așa ne îmbătrânesc. Deși noi avem 40 de ani, ochii noștri spun că avem altă vârstă și atunci intervine, blefaroplastia. Deci, practic, ea nu are o vârstă la care este indicată, ci există o problemă pentru care este indicată.Există cazuri pur estetice, când mă deranjează că nu pot să îmi pun make up la nivelul pleoapei și vreau să arat bine într-o seară și mi se întinde totul și din cauză că surplusul de piele poate să ajungă în unele cazuri și până la marginea genelor sau poate să fie funcțional, când sub acest surplus de piele este o ptoză, adică o cădere a pleoapei, ptoză care poate să apară și la vârste mai tinere fiind o tulburare în cadrul unei patologii sau la degenerescenta de vârstă. Musculatura care se ocupă de ridicarea pleoapei poate să fie și ea slăbită să nu-și mai facă funcția așa cum cum trebuie, poate să fi bilaterală, poate să fie unilaterală asimetrii destul de multe și atunci operația nu este doar nu este doar estetică este și funcțională, în cele mai multe cazuri este și estetică și funcțională.Pleoapa superioară este destul de prietenoasă, mai prietenoasă decât cea inferioară, operația fiind complet diferită. Ce facem la pleoapa superioară? Ne ocupăm de surplusul de piele, dacă avem o oarecare ptoza o corectăm și pe aceea, dacă avem la colț la unghiul intern al ochiului pungi de grăsime, ne ocupăm și de ele. Acea grasime poate fi excizata foarte puțin să nu se mai vadă ca o gogosica acolo sau poate fi mutată din locul ei, transpozitionata ca să reușim să obținem acel contur uniform și tânăr al pleoapei. Incizia se face exact în pliul de felx al pleoapei, de aceea cicatricea este invizibilă nu se vede decât dacă închizi ochii și dacă te uiți foarte atent. Firele se scot destul de repede, la 5 zile post operator este un singur firicel care se scoate foarte ușor și apoi viață obișnuită.La pleoapa inferioară este un pic mai complicat și ca intervenție și ca vindecare. Nu mult mai complicat, în sensul că după cele 5 zile în care se suprima firele, mai trebuie purtate niște pansamente câteva zile în plus și poate să persiste edemul un pic mai mult, dar intervenția se desfășoară total diferit pentru că se face o disecție destul de profundă până la marginea orbitei.Incizia se poate face transcutan, adică intram pe la marginea genelor puțin prelungit în lateral, atunci când avem laxitate de mușchi, laxitate de piele, trebuie să remodelam grăsimea în profunzime sau se poate, în cazurile în care avem de-a face doar cu pungi și pielea și muschiul sunt ok, se poate face transconjunctival, se intră pe dedesubt fără niciun fel de incizie la piele. Sunt două metode cu indicații foarte clare. Daca punem indicatia corecta, atunci si rezultatul va fi corect.E bine ca în general intervenția să se desfășoare cu anestezie locală pentru ca pacientul să fie prezent, să deschidă ochii, să se uite peste cap, să poată deshide gura, mimica feței să fie păstrată, pentru că dacă rezecam prea mult din piele, se pot întâmpla complicații, așa numitul entropion, cand pielea rămasă prea puțin poate să tragă de marginea pleoapei. De aici toate întrebările, toate discuțiile legate de "oare o să rămân cu ochiul așa?", dar edemul care trage de pleoapa se remite si pozitia pleoapei se corecteaza.Efectele se văd din sală, în clipa în care am terminat operația, dacă te uiți comparativ la un ochi față de celălalt, este clar că shimbarea este "uau!", este vizibilă din start, doar că ulterior, în primele ore asa pleoapa începe să se umfle, pot apare mici vânătăi. Vânătăile sunt strict legate de fragilitatea capilară a fiecăruia, pentru că noi lucram cu instrumente foarte fine. Pentru că pleoapa este extrem de bine vascularizata, de aceea se umflă, se invineteste foarte mult în primele zile, după care se vindecă la fel de repede și de frumos.Nici nu trebuie foarte multă răbdare, firele se suprima la 5 zile. După 5 zile, practic vânătăile pălesc, edemul se remite și pentru o blefaroplastie superioară la 2 săptămâni arata impecabil, la o lună deja este "uau!", la 3 luni, la 6 luni efectul este din ce în ce mai frumos. Cicatricea se șterge, devenind aproape invizibilă. Pleoapa inferioară un pic de masaj, un pic de răbdare, să se retragă edemul dar, la fel, și ea când se vindecă, se vindecă foarte bine.