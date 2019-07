VIDEO De ce nu trebuie să bei apă în colica renală? Dr. Cătălin Belinski: Dacă tu bei apă si rinichiul este blocat, se va destinde și mai mult și va durea și mai tare

O situatie particulara, apropo de investigatii, o reprezinta gravidele, unde nu poti sa folosesti raze X si atunci investigatia de electie este ecografia. Daca ecografia nu iti ofera suficiente detalii si ai nevoie de alte investigati, atunci se foloseste RMN-ul si tomografia care presupune irradiere. Interventiile de deblocare a rinichilor se fac tot sub control ecografic la persoanele gravide







Care este tratamentul pietrelor la rinichi?

În situatii rare, abordarea litiazei aparatului urinar se poate face laparoscopic printr-o intervenție chirurgicală sau chiar și deschis. Din ce în ce mai rar se folosește chirurgia deschisă, dar există anumite situații complicate, în anumite malformații sau anumite tipuri de pietre foarte mari care intra în toate grupele caliceale care necesită intervenția deschisă.





Putem preveni aparitia pietrelor la rinichi?









Principala problemă a unui pacient, care a trecut printr-un astfel de episod de colica renală, este ce poate să facă ca să nu se mai întâmple, pentru că așa cum unii descriu accidentul vascular cerebral ca "cea mai mare durere din viața mea", am avut pacienți care au descris colica renală ca "cea mai mare durere din viața mea", am avut femei care au spus ca nici la nasterea natuarala nu a fost asa de mult și așa mai departe. Deci, este o problemă de calitatea vieții și atunci ei sunt interesați foarte mult ce sa facă să nu mai facă pietre. Uneori se poate, uneori nu se poate.

În primul rând trebuie sa bea lichide, nu neapărat mult deodată, cât puțin și des, dar per total adunat să fie 2 litri jumătate, poate chiar mai mult, dacă este foarte cald afară și pierd multe lichide. În afară de asta, ideal ar fi să știm compoziția pietrei. Dacă stim compoziția pietrei, ne putem gândi la un regim, unul este regimul pentru oxalati, altul este regimul pentru urati, se poate încerca schimbarea ph-ului urinar la anumite tipuri de pietre, dacă ele au fost date de infecțiile urinare repetate, atunci ar trebui să găsim o soluție pentru infecțiile acestea, dar nu tot timpul știm cauzele și uneori este destul de complicat.







În afară de anumite lucruri legate de dieta, pacienții trebuie să vină la controale anuale și sa descopere pietrele cu cât sunt mai mici, pentru că dacă sunt mai mici, pot fi tratate cu succes medicamentos, în principiu pietrele până în 7 milimetri pot raspunde cu succes la tratamentul medicamentos. Exista multe preparate, fie fitoterapice, fie chiar medicamente care încearcă să topească pietrele.

Pietrele din tot aparatul urinar apar din mai multe cauze.Principala cauză este aportul insuficient de lichide. Există și situații în care ele apar ereditar, ai o predispoziție genetică în a face pietre si atunci vei face pietre mai mult sau mai puțin toată viața. Nu există un marker genetic, istoricul familial contează.Deasemenea, există anumite afecțiuni care predispun la formarea pietrelor din aparatul urinar, cum ar fi guta, cum ar fi hiperparatiroidismul care duce la o hipercalcemie, adică calciu în exces în organism și atunci calciul acela se depune și în rinichi.Alte afecțiuni care pot să crească riscul de pietre sunt diabetul zaharat prin creșterea rezistenței la insulină, se produce mai mult calciu în organism, afecțiuni genetice, infecțiile urinare repetate.Există anumite categorii de persoane mai predispuse în a face pietre.statistic vorbind, iar femeile fac mai frecvent pietre după menopauză, fie că e vorba de menopauză naturală, fie că este vorba de ablatia chirurgicală a ovarelor, care induce și ea menopauza.Si copiii pot să facă pietre, indiferent de vârstă și atunci fie e un factor genetic, fie e un factor ereditar. La copil contează mai puțin consumul de lichide sau obiceiurile alimentare. Dacă vorbim de obiceiurile alimentare și regimul hiperproteic sau cu mult sodiu, multă sare este deasemenea un factor de apariție al pietrelor.În general, sunt 2 situații. Există o situație în care pietrele sunt descoperite întâmplător, accidental, în cadrul unui consult general sau pentru altceva și tu le vezi de cele mai multe ori pe ecografie, deci printr-o evaluare imagistica sau există situația în care pacientul se prezintă la medic pentru acest lucru. În general, se prezintă pentru că pietrele pot da o simptomatologie urâtă și anume pot da dureri foarte mari care apar in lomba, pe partea respectivă, durerea poata să iradieze în flanc sau anterior spre organele genitale, deasemenea durerea poate să fie însoțită de urinare cu sange, adică hematurie, urinare frecventă, de greață, de vărsături, în special, pentru pietrele de pe ureter, care dau simptomatologie digestivă și durerea poate fi însoțită deasemenea de apariția febrei. Febra este un factor de prognostic rău, adică asta înseamnă că trebuie să ne grabim să intervenim, pentru că probabil rinichiul este blocat și urina aceea blocată în rinichi s-a și suprainfectat. Deasemenea un factor de gravitate îl reprezintă rinichiul unic, pacienții cu rinichi unic la care trebuie făcut ceva să deblochezi cât mai repede rinichiul pentru a nu intra în insuficiență renală.Incepi cu anamneza, cu examen clinic, iar ca investigații, prima investigație este ecografia, care este o investigație simplă, ușor de făcut, ieftină, care nu iradiază și care îți spune foarte multe lucruri. La ecografie vezi rinichiul, ureterul, doar dacă este dilatat, vezi vezica și dacă vezica este plină, poti să vezi și ultima porțiune a ureterului, joncțiunea uretero-vezicala, vezi pietrele, cât de mari sunt și pe unde sunt localizate sau poți să nu vezi piatra, dar să vezi dilatația supraiacenta, adică semne indirecte că acolo ar exista niște pietre și că rinichii ar fi blocați.În urgență, se mai poate face tomografia fără substanța de contrast. Aceasta se face repede, nu iradiază, vede și ea marea majoritate a pietrelor, marea majoritate, pentru că există o serie de pietre care sunt radio transparente adică nu se văd la investigațiile cu raze X.Dacă mai departe vrei să intervii, să faci ceva interventional, fie uretereoscopie, fie te duci cumva după piatra aia să o scoți, fie ESWL trebuie să știi localizarea exactă a pietrei. Localizarea exactă a pietrei poate necesita o etapa urmatoare Uro CT se numește sau tomografie cu substanță de contrast și cu niste clișee urografice, o refacere a imaginilor 3D. Această investigație îți poate spune unde este exact piatra, îți poate spune mai multe lucruri despre anatomia aparatului urinar, cum arată rinichii, cum arată calicele renale, care este exact traseul ureterului si te poate ajuta daca vrei să intervii, fie prin uereteroscopie fie prin nefrolitotriție percutanată NLP.Cea mai simplă metodă de tratament este tratamentul medicamentos, iar pe parcursul tratamentului pacientul trebuie să urmărească dacă elimină piatra sau nu, adica să urineze într-un tifon sau într-un borcan. Daca a eliminat piatra, ea trebuie dată la analiză în primele 48 de ore și această analiză ne zice compoziția exactă a pietrei. În funcție de compoziția exactă a pietrei, te poți gândi la un regim pentru viitor ca să scadă riscul de a mai forma pietre, pentru că un pacient care a eliminat o piatră o dată are un risc de pana la 80 % de a mai elimina încă o data pe parcursul vieții. Formatorii cronici de pietre, asa zișii carieristi în pietre sunt doar în jur de 10%.Dacă tratamentul medicamentos nu reușește să elimine piatra sau dacă rinichiul este blocat și avem niște factori de agravare, cum ar fi febra sau rinichiul unic, atunci trebuie cumva deblocat rinichiul de urgență. Deblocarea rinichiului înseamnă montarea unui stent ureteral, a unui tubulet care face legătura între rinichi și vezică, nu se vede nimic in exterior și care sunteaza piatra respectivă care blocheaza rinichiul, astfel încât rinichiul poate să funcționeze. Se poate ca în aceeași ședință în care încerci să deblochezi rinichiul să încerci să intri și după piatră și să o spargi, cel mai modern se face cu laserul și să elimini fragmentele. Acest lucru nu este recomandat să se faca in caz de infecții. Dacă urina este purulenta sau dacă pacientul este febril, mai bine doar deblochezi rinichiul în prima fază si ulterior, adică dupa 3 săptămâni, o lună încerci să vezi cum abordezi acea piatra.O alta metodă de abordare a pietrelor este ESWL, adica spargerea cu ultrasunete extracorporeala. Este o metoda putin agresivă, nu necesită anestezie sau se poate face cu anestezie locala. Rezultatele acestei metode depind în primul rând de cât de bun este aparatul și cu cât sunt mai noi, ele reușesc să spargă mai bine pietrele.Pentru pietrele de peste 1, 5 - 2 cm sau pentru pietrele foarte dure, ESWL nu este o variantă, pentru că nu reușește să spargă aceste pietre și uneori poate fi periculos pentru că piatra spartă în multe particule poate să o ia la vale. Daca ea pleacă in jos pe ureter spre vezica, poate sa blocheze mai rau rinichiul, decât bloca o singură piatră și poate fi o complicație serioasă.O alta metodă de tratament este ureteroscopia, care poate fi rigidă sau flexibilă, înseamnă că intri pe căi naturale, prin uretra în vezică și pe ureter și mergi în sus spre rinichi până vezi piatra, vezi piatra, o spargi, cea mai moderna metoda este cu laser, și extragi fragamentele. În funcție de cât de mare este șantierul, ca să zic așa, se poate monta sau nu stentul reteral care să ajute la vindecarea mai buna a locului intervenției. În condițiile unui aparat laser performant nu există o limitare a ureterosopiei din punct de vedere al localizării sau al dimensiunii.Nefrolitotomia percutanată (NLP) este o alta interventie. Aceasta înseamnă abordul prin lomba, ajungem în rinichi și facem același lucru, spargi pietrele din rinichi și scoți fragmentele. Bineînțeles, fiecare metodă are indicațiile ei.Da, este absolut adevărat, colica renală înseamnă că rinichiul este blocat, ori dacă tu bei apă si rinichiul este blocat, se va destinde și mai mult și va durea și mai mult. Vei forța și mai mult rinichiul. Deci, în colica renală trebuie să faci cura de sete, bei cât să nu mori de sete cumva. După ce trece durerea, chiar dacă piatra a rămas pe loc, este bine să bei multă apă, dar câte puțin și des, nu mult deodată.