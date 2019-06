VIDEO Tumorile renale: factori de risc, simptome si tratament. Dr. Gheorghe Plugaru: Pacienții sunt protejați de familie, care cel mai des întreabă "cât mai are de trăit?"

Care sunt semnele precoce ale tumorilor renale si factorii de risc

Pe timpuri, știam triada clasică: hematuria macrosopica, tumora în flanc și durerea, dar, în ziua de astăzi, aceste trei simptome se întâlnesc foarte rar, adică triada clasică a devenit mai mult istorică, datorită faptului că majoritatea pacienților sunt diagnosticați cu formațiuni renale în urma unor investigații de rutina pentru cu totul alte boli, hipertensiune arterială dureri abdominale de diverse etiologii sau pur și simplu ecografii de rutină.

Hipertensiunea arteriala, bolile cardiovasculare, diabetul zaharat și obezitatea reprezintă factori de risc pentru apariția cancerului renal care are o preponderenta de 2, 3 % din totalul cancerelor si totodata are si o crestere destul de rapida, in ultimii an rata de crestere a tumorilor renale este de tot 2. 3 % pe an

Factori contolabili care ar putea sa ne ajute sa evitam aparitia acestor tumori nu exista, pentru ca nu este totusi foarte clara etiologia acestor formatiuni tumorale. Au fost descoperiti niste markeri genetici care tot timpul insotesc aparitia acestor tumori, dar inca nu avem date precise.

Prevenția ar fi mancarea mai sănătoasă, un mod de viață cât mai sănătos și cam atât, dar nici asta nu ne poate scuti de apariția, din pacate, a oricărui fel de cancer, nu doar a celui renal.

Tumori renale maligne si tumori benigne

Raportul dintre tumorile benigne și tumorile maligne este de 2 la 8. 80% sunt maligne si 20 % sunt benigne. De exemplu, asa numitele angiomiolipoame, care reprezinta grasimea acumulata perirenala ce creste la un moment dat in mod necontrolat. Benignitatea sau malignitatea o poate oferi doar examenul histopatologic. Avem și niște markeri radiologici care ne pot sugera o posibila benignitate a formațiunii tumorale, dar iarăși examenul histopatologic este cel care ne oferă date precise.

Chistele renale in marea lor majoritate sunt benigne. Majoritatea pacienților pot să vadă în buletinul lor ecografic sau tomografic că acele chiste sunt împărțite pe 4 categorii Bosniak I, II, III și IV. I și II sunt benigne si se urmăresc doar periodic ecografic, iar cele III si IV sunt, trebuie tratate ca și formațiuni tumorale maligne, adică operate, extirpate și pe urmă în funcție de examenul histopatologic, se va vedea dacă mai are nevoie de un tratament complementar sau nu. Din fericire, majoritatea formațiunilor tumorale, mai nou descoperindu-se în stadii inițiale, în stadiile I si II răspund excepțional de bine la tratamentul chirurgical și foarte rar au nevoie de tratament complementar, de chimio și radioterapie

Majoritatea pacienților se uită un pic nedumeriți ''Uau, și în felul ăsta chiar am scăpat?" Le explici că da, au scapat și nu mai au nevoie de chimioterapie și pe urma te întâlnești cu ei periodic la 6 luni, la un an la controale. Au o calitate buna a vietii , indiferent de tipul de chirurgie, laparoscopic sau clasic,. Majoritatea formatiunilor tumorale descoperite in stadiul incipient pot fi tratate conservator, in sensul ca eu scot doar tumora, iar rinichiul ramane pe loc si, cel putin din experiente mea personala, nu am avut nicio recidiva. In literatura de specialitate procentul de recidiva descris este foarte mic 1, 2 la suta dintre cazurile operate.

Care sunt cele mai frecvente intrebari primite de la pacienti?

În România, ne întreabă cel mai des aparținătorii. Pacienții sunt protejați de familie și prima întrebare este "cât mai are de trăit" și de obicei le spui că dacă reușim să extirpam corect formațiunea tumorala, în principiu, au de trait atâtea zile câte sunt de la Dumnezeu. Pot să trăiască și 10, și 20, și 30 de ani, depinde și de vârstă bineînțeles.

A doua intrebare cea mai frecventă este "ce pot sa facă, ce să mănânce". De obicei, pot sa ducă o viață absolut normală și este de știut pentru toti pacienții, acest gen de tumori poate fi operat cu succes în România, nu e nevoie să plece în străinătate.

spune dr. Gheorghe Plugaru, medic primar urologie, intr-un interviu pentru HotNews.ro.