VIDEO Fertilizare in vitro. Care este rata de succes? Ce provocări și contraindicații există? Interviu cu dr. Caliopia Gavril-Parfene

Un cuplu din 5-7 se confruntă cu infertilitatea, spune dr. Caliopia Gavril-Parfene, medic primar obstetrica-ginecologie, care explica intr-un interviu pentru HotNews.ro cum se evalueaza rezerva ovariana si care sunt provocarile cu care se confrunta un cuplu.



Chistele ovarine reprezintă o patologie importantă in infertilitate. Nu operăm toate chistele, dar sunt anumite chiste complexe care pot ascunde anumite patologii chiar de ordin malign. Cand au dimensiuni scăzute, nu se operează pentru că odată intervenit la nivelul unui ovar, se sancționează și rezerva ovariană. La nivelul capsulei ovarului, sub capsulă, există un număr important de foliculi, care odată ce se realizează o excizie a tesutului ovarian se pierd și se pierde rezera ovariană.







S-au facut studii de determinare a AMH-ului, care este un hormon cu un rol important in evaluarea rezervei ovariene, inainte de o intervenție chirurgicală pe ovar si după intervenție chirurgicală și scăderea este dramatică, în sensul unei reduceri importante a rezervei ovariene in cazul unor intervenții de excizie a chisturilor ovariene. Nu sancționăm prin chirurgie chistele ovariene, sunt unele care se pot rezolva printr-o punctie ovariană pentru a păstra nivelul optim al foliculilor și a obține rezultate bune prin tehnicile de reproducere asistată.

Este foarte importantă evaluarea rezervei ovariene, înainte de a stabili un protocol de stimulare ovariană. Rezerva ovariană se analizează prin realizarea unei analize de sânge în ziua a doua a ciclului menstrual. Se dozează anumiți hormoni FSH- ul și estradiolul. Aceștia se analizează împreună, pentru că trebuie sa ne încadrăm în anumite valori, un FSH foarte mare, să zicem peste 90, deja conturează un prognostic mai rezervat în a obține ovocite de calitate bună, deci sub 9 miliunitati pe mililitru ar fi bine, un estradiol care este mai mare de 70, la fel, indică un prognostic rezervat.







În condițiile în care estradiolul este mare, să zicem că este un chist ovarian, printr-un feedback negativ determină scăderea FSH-ului la nivel hipofizar și dacă le-am lua independent ar fi o interpretare eronată pentru că ne-am baza doar pe un FSH scăzut, dar estradiolul este crescut și astfel contureaza o patologie. deci, acești markeri trebuie să fie studiați împreună. Tot în ziua a doua, se determina LH-ul, care este un hormon secretat de adenohipofiza. Sunt situații în care LH-ul este în mod anormal mai mare în cazul ovarelor polichistice, care este o patologie destul de des întâlnită. Este caracterizată prin perioade de oligo-ovulatie, ovulația are loc destul de rar, nu așa cum este normal în ziua a 14 a unui ciclu menstrual, în care ciclul menstrual are 28 de zile.

Provocările infertilitatii









De obicei, un cuplu cu infertilitate se prezintă la medic după ani de zile, cel puțin un an de zile de încercări.

Infertilitatea este considerată o boală, conform definiției stabilite de Organizația Mondială. Prinde contur atunci când după un an de încercări ale unui cuplu de a obține o sarcină, în condițiile în care femeia are o vârstă de sub 35 de ani și după 6 luni, în condițiile în care femeia are o vârstă de peste 35 de ani, nu se obține o sarcină, în urma unor activități sexuale regulate și neprotejate. Atunci putem să încadrăm cuplul ca fiind infertil.Incidența infertilității este în jur de 10-20%, adică un cuplu din 5-7 se confruntă cu această afecțiune. Există infertilitate primară, în condițiile în care nu s-a obținut niciodată nicio sarcină și infertilitate secundară cand s-au obținut sarcini, este o perioadă mai lungă în care nu ajungem la acest rezultat.Exista o situație particulară cand se obțin sarcini, dar nu se duc la bun sfârșit și nu obținem o naștere a unui copil sănătos, se numeste avort recurent, habitual, care constă în pierderea a trei sarcini. Cauzele pot fi o patologie endocrină malformativa, o patologie de col uterin, o insuficiență cervico-istmica, care pot fi corectate cu tratamente și se pot obține sarcini, în condițiile în care vom corecta aceste afecțiuni de bază.Factorul masculin și cel feminin sunt implicați în proporție de 40% fiecare, rămâne procentul de 20%, în care sunt factori combinați, masculini, feminini sau chiar inexplicabili.Este foarte importantă evaluarea cuplului infertil și prima vizită la medic este recomandabil să fie efectuată împreună, soțul și soția, pentru a putea discuta și pentru a putea contura factorii de risc și de a pune un diagnostic corect și de a prezenta în perspectivă, șansele cuplului de a obține sarcina.Nu toate persoanele care pornesc cu dorința de a obține o sarcină se încadrează în tabloul acesta de pregătire a unei metode de reproducere umană asistată, de inseminare intrauterina sau fertilizare in vitro. Sunt anumite contraindicații în a obține sarcini și mă refer la anumite riscuri de a prezenta potențial malign, în cazul unei obezități morbide, în condițiile în care indicele de masa corporală este de peste 30 de kilograme pe metru pătrat.în sine este o patologie și trebuie să o corectăm, pentru că tehnicile de reproducere umană asistată implică folosirea unor doze foarte mari de gonadotrofine și o calitate deficitară a ovocitelor. In condițiile în care se obține o sarcină pot exista complicații obstetricale și fetale: hipertensiune arterială indusă de sarcină cu forme severe de preeclampsie și eclampsie, diabet zaharat.Trebuie făcută o evaluare amănunțită și consulturi interdisciplinare, astfel încât să stabilim o conduită adaptată stării de sănătate a cupluluiExistă anumite situații în care este important să pornim cu o evaluare de bază, de la un papanicolau, o ecografie mamară, pentru a putea contura o eventuala patologie mamară cu risc malign, care reprezintă o contraindicație. Ecografia transvaginală este foarte importantă și ne arată rezerva ovariană.pentru că o femeie se naște cu o rezervă ovariană limitată, cu un număr limitat de ovocite. La fiecare ciclu menstrual o femeie pierde 1000 de ovocite și în cadrul procesului de ovulație se maturizează un ovocit care se eliberează și care poate fi fecundat de un spermatozoid. Deci, putem spune că prin tehnicile de reproducere umană asistată mai salvam din acești o mie, să zicem 10 și astfel am îmbunătățit puțin prognosticul.Dacă la vârsta de 30 de ani, din 2 ovocite unul este normal, la 40, din 6 ovocite unul este normal, la 45, din 25 de ovocite, unul este normal. Este importantă nu doar cantitatea, ci și componenta cromozomială a ovocitului, care pe măsură ce îmbătrânește, ce trece timpul, are un risc de anomalii cromozomiale din ce în ce mai mare.este deasemenea foarte importantă. Se realizează în ziua a doua, a patra a ciclului menstrual, se dozează TSH-ul un hormon care stimulează funcția tiroidiana.În condițiile în care acesta este crescut și este asociat cu prezența unor anticorpi produși de propriul organism împotriva unor structuri tiroidiene, se conturează apariția unei tiroidite autoimune, care afectează funcționalitatea normală a tiroidei și care poate să ducă la infertilitate. Deasemenea, hipertiroidismul este important sa fie investigat, când se prezintă la noi o pacientă cu exoftalmie sau cu gușă tiroidiana. Există anticorpi care sunt indreptati împotriva unor receptori tiroidieni și care determină o hiper funcție tiroidiana și acești anticorpi din pacate traversează placenta și pot afecta și fatul în condițiile în care se obține o sarcină. De aceea este foarte importantă echilibrarea funcției tiroidiene înaintea obținerii unei sarcini.Exista deasemenea alte, o crestere a volumului hipofizei. In funcție de dimensiunile sale, acesta secreta o cantitate mare de prolactină care inhibă funcția ovariană, deci inhiba ovulația și sarcinile se obțin cu dificultate. Există o terapie medicamentoasa cu cabergolină sau chiar indicații chirurgicale daca adenomul hipofizar prezintă dimensiuni crescute.este deasemene un factor care duce la infertilitate. Este o afecțiune care apare cu o incidență destul de crescută si are la baza, ca si mecanism pato fiziologic, refluarea sangelui menstrual prin trompe în cavitatea peritoneaala si însămânțarea acestor focare endometriozice la nivel ovarian, la nivelul trompelor, la nivelul cavității peritoneale, modificând funcționalitatea ovarelor, a trompelor. Există obstrucții tubare care împiedică apariția sarcinilor pentru că locul de întâlnire a gameților este la nivel tubar. Daca trompa nu este funcțională, automat nu se mai poate obține o sarcină.În cazul cuplurilor care se prezintă la un specialist în infertilitate, există o etapă intermediară înainte de a ajunge la fertilizarea in vitro și aceasta se numește inseminare intrauterina.In condițiile în care există o subfertilitate masculină, o patologie cervicala sau infertilitate inexplicabilă se poate apela la o procedură care este relativ simplă: se pornește cu o stimulare ovariana ușoară, cu anumite medicații de tip Clostilbegyt, care stimulează creșterea FSH - ului endogen, astfel încât să obținem un folicul dominant ce conține ovocitul matur sau Letrozolul (Femara) care este un inhibitor de aromataza și care transformă hormonul androgen în cantități mici de estrogen și astfel estrogenul în cantitate mica determină printr-un mecanism de feedback apariția unui FSH endogen care la randul lui crește un folciul domnant ce conține un ovocit matur.Aceste medicații sunt ușor de administrat pe o perioada de 5 zile la începutul ciclului menstrual, se urmărește ecografic rezultatul în ziua a 10-a și se conturează apariția unui folicul dominant. Acesta când ajunge la o anumită dimensiune care sugerează o maturitate, ne indică nouă că e timpul de a administra o injecție, de a-i asigura o maturizare din punct de vedere genetic ca să intre într-o meioza reducțională și odata injecția aceasta administrată, în decurs de 36 de ore are loc ovulația și atunci se realizează această inseminare intrauterina a unei formule îmbunătățite a spermei. Se selectează prin centrifugare sau prin alte metode formele morfologice normale ale soțului, partenerului, astfel încât rata de succes este in jur de 20, chiar 50% in literatura de specialitate.In condițiile în care nu obținem rezultate după 3,4 proceduri de inseminare intrauterina, șansa cea mai mare este în a treia, a patra încercare prin această procedură, putem trece mai departe la fertilizarea in vitro, care are rata de succes de 35-40%.În cazul fertilizării in vitro, scopul nostru este de a obține mai multe ovocite prin tratamente de stimulare ovariana pe baza de gonadotrofine, de FSH sau în funcție de profilul pacientei se adauga și LH . Fiecare protocol de stimulare trebuie adaptat în funcție de pacientă și în funcție de rezerva ovariană.Mentionez că un ciclu menstrual normal are anumite variabilități, între 24 și 34 de zile, nu este chiar matematic stabilit să fie de 28 de zile, deci nu trebuie să intrăm în panică dacă este cu întârzieri sau puțin mai devreme cu 2,3 zile.În cazul ovarelor polichistice ovulația are loc fără să se stabilească clar un model, nu putem aniticipa, există sarcini obținute spontan în cazul sindroamelor ovarelor polichistice, dar nu se poate anticipa momentul ovulației.Este foarte important echilibrul psihologic si noi oferim consiliere psihologică, este un stres pentru ca așteptările sunt mari și în interiorul cuplului, dar și din punct de vedere social, familial.Dorința de a rămâne însărcinată este din ce în ce mai mare și constientinzand faptul că timpul nu lucrează în favoarea femeii niciodată., care suferă procese de apoptoza, de degenerare, multe din ele nu sunt folosite. Deci, pierdem o mie de ovocite la fiecare menstruație și doar un ovocit e ovulat.Sunt așteptări și în cadrul proceselor de reproducere umană asistată. Sunt dorințe de a prinde contur cât de repede și se știe că rata de succes nu este de 100%, este de 20,40%, depinde de protocolul de stimulare, sunt foarte mulți factori care influențează prognosticul de reușită în cadrul inseminarii și a fertilizarii in vitro.Sunt emoții și un stres important legat de aspectul financiar, pentru ca aceste proceduri implică o investiție materială suportata în mare parte de cupluri. Există un program de susținere a cuplurilor din punct de vedere financiar inițiat de Ministerul Sănătății, sunt însă anumite criterii pe care trebuie sa le îndeplinească.Sunt injecții de stimulare ovariana, după aceea procedura în sine, stresul că se fac injecții în fiecare zi, sunt emoțiile 'dacă mă descurc sau nu', eu recomand pacientelor să vină la camera de gardă să facă injecțiile, se întâmplă câteodată să facă câte 2 injecții într-o zi când ne apropiem de puncție. Pacienta încearcă să se informeze, noi încercăm să informăm cât mai bine cuplul, dar evident fiecare etapă prezintă anumite emoții, anumite riscuri.Trebuie să discutăm și despre riscurile de hiperstimulare ovariană, riscul de a nu obține un rezultat optim, de a nu obține ovocitele pe care le așteptăm, de a nu avea o maturizare corespunzătoare, de a face o puncție și să avem un folicul gol, să nu obținem ovocitele pe care le așteptăm, de a nu fertiliza aceste ovocite în urma procesului de inseminare sau de a nu obține embrioni de bună calitate pe care să ii putem implanta. Fiecare etapă de fertilizare in vitro prezintă anumite semne de întrebare si evident conturează o emoție, o anxietate.Este foarte important in condițiile în care o pacientă se prezintă cu rezerva ovariană limitată, sunt situații in care la 25 de ani avem un indice un AMH foarte scăzut, sunt paciente care prezintă o insuficiență o variană prematură, sub 35 de ani, nu se mai produce ovulația, sunt boli genetice, x fragil, să facem o anamneză amănunțită, pentru că în familie există probabil mama, bunica, care au avut o menopauză precoce și în cazul în care putem anticipa o menopauza precoce în cazul unei paciente, să putem să îi oferim crioprezervarea ovocitelor. Deci, să selectam ovocite după un tratament de stimulare și să le conservăm, astfel încât să le folosim când pacienta atinge o maturitate emoțională socială de a obține o sarcină.