VIDEO Artroza genunchiului. De ce este mai frecventă la femei decât la bărbați? Cum se deosebește durerea de la artroză de alte dureri? Interviu cu Sorin Tudor, medic specialist ortopedie

Traumatismele periarticulare. Orice traumatism în sfera articulațiilor ar trebui corectat rapid și cât se poate de corect, în vederea ajungerii în situația apariției artrozei în același timp cu articulația vecină sănătoasă.

Factori ocupaționali. Cei care cară greutăți foarte mari, cei care au meserii în care stau foarte mult ghemuiți, stau foarte mult în genunchi sunt mult mai predispuși la artroză decât ceilalți.

Sedentarismul, tradus prin slăbiciune musculară. Adică pot să spun: ''nu fac nimic, nu car nimic, probabil că nu voi fi atins de artroză''. Dimpotrivă, vei fi atins de artroză mult mai repede, deci nici statul degeaba nu este foarte bun.

Obezitatea. Este tot un fel de uzură, dar este o uzură făcută de noi, de propriul organism. Se traduce printr-o supraîncărcare a articulațiilor. Să nu uităm că artroza este o maladie care se manifestă în general la nivelul articulațiilor care sunt în încărcare : genunchi, șold, glezne și abia apoi trece la nivelul umerilor și mâinilor.

Sindroamele metabolice. Cei care suferă de gută, diabet zaharat au o frecvență mult mai mare de a face artroză.

Influențarea axului mecanic al membrelor inferioare datorate unor probleme de tip congenital . Sunt cei care se nasc, spre exemplu,cu displazie luxanta de sold, au tot felul de luxații, de devieri de ax la nivelul membrelor inferioare. Forțele transmise în membrul inferior într-un alt fel decât în cel normal duce la o uzură rapidă și precoce a articulațiilor.



Vârsta este factorul principal. Cu cât vom înainta în vârstă, cu atât suntem mai predispuși la artroză, capacitatea noastră de a îmbătrâni este determinată genetic și atunci pot apare inadvertențe. Suntem născuți în același an, dar pe mine mă dor genunchii, pe prietenul meu nu. Aceste lucru se întâmplă pentru că probabil el îmbătrânește într-un ritm mai lent.

Sexul. Doamnele fac artroza mult mai mult decât bărbații

Factori genetici. Cei care au in familie antecedente de artroză sunt mai predispuși la a face artroză și ei.

Rasa. De exemplu, populația afroamericana de sex masculin este mult mai puțin susceptibilă de a face gonartroză decât hispanicii sau europenii.

Care este tratamentul recomandat în artroză?









Tratamentul poate fi împărțit în două și trebuie individualizat.

Sunt tratamente conservatoare și tratamente chirurgicale.







În cadrul celor conservatoare, pe primul loc are fi fiziokinetoterapia, unde nu trebuie nici să devenim sedentari și atunci ele ajută articulația să lucreze într-un anumit fel în care să nu mai provoace durere. Pot fi tratamente medicamentoase și aici intră toată suita antiinflamatoarelor nesteroidiene, pot fi tratamente medicamentoase care se pot face intra articular de la antiinflamatoare, la vasco suplimentare, acid hialuronic, la terapia cu PRP, cu celule stem.









Artroza este o boală a articulațiilor, non inflamatorie, care are un caracter ireversibil și se datorează uzurii cartilajului, ajungându-se în stadiul final în situația în care, practic, se freacă os pe os. Este o boală ireversibila.Cartilajul este un țesut care are o capacitate de regenerare extrem de mică, astfel încât este donat pe întreaga viață pacientului. Când îmbătrânim, ușor, ușor, calitatea cartilajului începe să devină din ce în ce mai rea.Este una dintre cele mai invalidante boli din lume. In special gonartroza, în Statele Unite are o frecventă de 240 de gonartroze la suta de mii de locuitori ceea ce este foarte mult.Durerea din artroza este o durere care se acutizează pe măsură ce faci efort fizic. Asta nu înseamnă că nu poate sa fie prezentă și noaptea și chiar în repaus, numai că este mult atenuată. În momentul în care am oprit efortul fizic respectiv, durerea scade, dispare complet. Este o durere sâcâitoare, este o durere care nu te lasă să-ți trăiești viața de zi cu zi, ajungând până la a fi invalidantă. Dacă mai adăugăm pe lângă aceasta și faptul că articulația respectivă se umflă, devine caldă, se aud tot felul de zgomote la nivelul articulației respective, deja avem tabloul complet al ceea ce înseamnă gonartroză grad mediu, marePentru gradele mici de artroză este greu de deosebit față de durerea sau sindromul dureros anterior de genunchi. Trebuie făcute niște investigații suplimentare în care să îți dai seama exact ce tip de durere este.Sunt factori de risc modificabili, la care putem umbla, astfel încât posibilitatea încetinirii evoluției artrozei să fie la îndemâna noastră și factori nemodificabili care sunt independenți.Mai există aici, apropo de această slăbiciune musculară, o clasă aparte a populației, care are un sindrom de hiper laxitate, sunt cei ale căror articulații sunt extrem de laxe. Aceasta laxitate însoțită de slăbiciune musculară duce la o uzură foarte rapidă a articulațiilor și atunci putem interveni la acest grup populațional prin fiziokinetoterapie, sport ca să își întărească musculatura și astfel se întârzie apariția artrozei.Putem lupta împotriva obezității prin mișcare și printr-o dietă cât mai sănătoasă.Acesta este unul dintre factorii care produc artroza la persoanele tinere. Aici fac o paranteza si vreau să spun căExplicația este că sunt mai predispuse la acele modificări de ax, ați văzut ca sunt foarte multe doamne care au picioare în genu valgum, în X, poartă tocuri, au un metabolism diferit de cel al bărbatului. Până în menopauză femeile sunt în general mut mai ocrotite vizavi de obezitate, hipertensiune, după vârsta aceasta, acest factor de protecție dispare și atunci ele sunt mult mai predispuse la a face artroză. Nu mai vorbesc despre apariția osteoporozei.Pentru pacienții tineri este foarte important tratamentul să înceapă progresiv și individualizat, această individualizare nu se poate face decât în urma unui consult temeinic și bine pus la punct. Ca să vă dau un exemplu, în cazul unei artroze incipiente, simplul fapt că faci o artroscopie de genunchi, că stabilizezi leziunile osteocondrale, după care vii cu tot felul de tratamente adjuvante, poți duce acel genunchi să îmbătrânească concomitent cu celălalt care este sănătos.În ceea ce privește tratamentul chirurgical și aici trebui individualizat pentru că pot avea artroză doar într-un anumit compartiment al genunchiului și atunci se poate face o endoprotezare doar în regiunea respectivă și apar ceea ce noi numim proteze uni-compartimentale. Ba mai mult, dacă persoana este și mai tânără, iar artroza este uni-compartimentală și este la nivelul femuro-tibial se pot face osteotomii, în care se schimbă, se modifică într-un anumit fel forțele de transmitere la nivelul membrului inferior, astfel încât zona respectivă să înceapă să mențină și să îmbătrânească odată cu restul genunchiului.