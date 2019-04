VIDEO Fimoza: complicații și tratament. Ce simptome au copiii si ce trebuie să știe părinții? Interviu cu dr. George Stanciu

Ce este fimoza?

Fimoza este imposibilitatea decalotării glandului, ca urmare a unui orificiu preputial îngust. Ce trebuie să știe părinții? Atunci când nu vedem, de exemplu, la trei ani meatul urinar, adică pe unde face copilul pipi, înseamnă că există un inel de fimoză. În primul rând, când avem o problemă se înroșește zona, explicăGeorge Stanciu, medic specialist chirurgie pediatrică, intr-un interviu pentru HotNews.ro.

George Stanciu: Trebuie să facem diferența între fimoza adevărată și fimoza fiziologică. Fimoza adevărată presupune existența unui inel fibros prepuțial modificat, dur, cicatricial, care face imposibila decalotarea sau permite decalotarea în diverse proporții, avem o stricțiune clară a prepuțului.Fimoza congenitală nu este caracterizată prin acest inel, orificiul prepuțial fiind de un aspect asemănător restului tegumentului. Fimoza fiziologică este întâlnită la copilul până în trei ani.La naștere doar 5 /% dintre copii sunt decalotați, cu prepuțul decalotat. Restul copiilor au aderențe preputiale care creează o fimoza fiziologică în diverse grade. Sunt situații în care orificiul preputial este atât de mic încât formează o balonizare în timpul micțiunii, în aceste cazuri este indicat un tratament medicamentos.George Stanciu: Cauzele fimozei, dacă vorbim despre fimoza congenitală, e clar ca sunt aceste aderențe balanopreputiale, aderențe care reprezintă de fapt o cheratinizare incompletă a celor doua foițe care ne interesează pe noi, foița tegumentara a glandului, foița mucoasa internă a prepuțului. Aceste două foițe sunt fuzionate și creează falsa senzație de fimoza, dar de fapt este doar o lipire.Celelalte cauze, dacă vorbim despre cauzele fimozei patologice sunt infecțiile. Cele mai frecvente sunt infecțiile recurente, balanopostitele. Balanita reprezintă infecția glandului, postita este infecția prepuțului, dar ele de obicei se asociază și sunt cuprinse în termenul de balanopostita.Infecțiile recurente modifică structura prepuțului, dintr-un prepuț fin, elastic, avem un țesut dur, fibros, cicatricial, care predispune către fimoza și ulterior către alte infecții repetate.George Stanciu: Diagnosticul se pune de către medic, dar părinții trebuie să știe ca este bine să nu umbli în zona preputiala până la vârsta de un an. O ușoară toaletă cu o manevră ușoară a prepuțului este permisă, dar nu cu producerea leziunilor locale.Trebuie să înțelegem că orice leziune a prepuțului se cicatrizează și creează treptat inelul de fimoză cicatricial. De știut, ca și principiu, noi facem o decalotare pentru a preveni infecțiile.Fimoza care persistă peste 3 ani, deja ne apropiem de o zona patologică. Atunci cand nu vedem, de exemplu, la trei ani meatul urinar, adică pe unde face copilul pipi, înseamnă că există un inel de fimoză.George Stanciu: În primul rând când avem o problemă se înroșește zona. Zona preputiala, orificiul preputial se înroșește și este dureros la atingerea părinților. Sunt situații în care infecția, inflamația respectivă se transformă într-o infecție adevărată, într-o balanopostita și începe să se exteriorizeze o substanță albicioasă inițial, după care este verzuie purulentă, care este reprezentată de smegma. Atunci necesită obligatoriu tratament.Ideea este în felul urmator:George Stanciu: Tratamentul chirurgical, spre exemplu, este într-un fel contraindicat până în trei ani.Pana în trei ani când poți să rezolvi și anumite situații deosebite care până acum câțiva ani se rezolvau numai chirurgical, cu tratamentul topic cu corticosteroizi și rezultatul este foarte bun. 90% șanse de reușită.Este adevărat, după trei ani acest procent scade progresiv ajungând la vârsta adultă să avem, să se întoarcă raportul, doar 10 % să meargă cu tratamentul topic corticosteroid. Tratamentul corticosteroid trebuie folosit până la rezolvarea problemei. Deci el trebuie să fie de o durată suficient de mare ca să permită eliminarea acelui inel de fimoza.George Stanciu: Tratamentul corticosteroid face o atrofie a acelui tegument, acelui orificiu cicatricial, îl atrofiază și atunci crește elasticitatea. Revenim la pielea de bebeluș, o piele fină care poate fi manevrată fără să producem leziuni suplimentare.O greșeală des întâlnită este: avem un rezultat bun, a mers bine sub tratament, dar ne oprim cu toaletarea la băiță. Ne-am oprit și prepuțul nu mai este pus în tensiune prin decalotare, că asta facem noi, printr-o ușoară tensiune aplicată prepuțului facem o distensie mecanică a inelului, noi dacă menținem această distensie mecanică ulterior după tratament corticosteroid, această zonă nu mai strânge la loc, nu mai revenim la fimoza.George Stanciu: Dacă două săptămâni nu avem niciun rezultat, noi nu avansăm cu inelul de fimoza, nu se dilată, vedem ca se înroșește, avem reacții locale, întrerupem tratamentul și singura alternativă este tratamentul chirurgical.În primul rând trebuie să vorbim de faptul căTratamentul chirurgical constă în doua metode principale: debridarea dorsala Duhamel, reprezintă incizia longitudinală a inelului cu sutură transversală a acestuia și circumcizia desigur.Acum, în funcție de gravitatea inelului de fimoza, de cât de strâns este, de cât de mult țesut cicatricial este prezent, chirurgul alege una dintre cele două metode. Debridarea dorsală este mai puțin traumatizanta pentru că este doar o incizie cu câteva fire, față de circumcizie care înseamnă tăierea de jur împrejur, eliminarea întregului prepuț și sutura celor doua foițe tegumentare cu fire separate.poate să lase un aspect estetic neplăcut pentru că această incizie lasă două părți din prepuț care nu arată tocmai cum trebuie, nu mai am un prepuț cu aspect normal si atunci de regulă se evită această manevră. In plus, în general cazurile care se pretează pentru debridarea dorsală sunt rezolvate de obicei prin tratamentul conservator și atunci cazurile de fimoza cu tesut cicatricial serios si aici putem vorbi de exemplu si de balanita xerotica obliteranta care are o foarte mare gravitate, o infectie care distruge intregul preput, necesita circumcizia totala.poate fi facuta partial, in cazul unui inel de fimoza mic si imi ramane un tesut preputial suficient de aspect si consistenta normala sau totala in cazul in care am o extensie a fibrozei preputiale.George Stanciu: Complicațiile fimozei sunt date in general de infecții, deci fimoza are ca și cauza infecția, dar fimoza îmi dă și ea la rândul ei infecție, pentru că noi nu putem să toaletăm cum trebuie zona respectivă se acumulează smegma, smegma care este adevărat în anumite limite este o substanta antiseptică, dar atunci cand există un contact bacterian infecțios, ea devine mediu de cultura și ne complică situația. Smegma se întâlnește atât la băieți cât și la fetițe , numai că și rolul ei principal este delubrifiere.O alta complicație este, parafimoza care este desigur și ea la rândul ei o boală, dar cauza parafimozei este fimoza. O decalotare forțată, peste gland în prezența unui inel de fimoza mă duce către imposibilitatea recalotarii, eu nu mai pot să trag pielicica înapoi și atunci copilul rămâne decalotat, ceea ce implică anumite modificări patologice la nivelul prepuțului și glandului. Un inel de fimoza la nivel penian îmi blochează circulația de întoarcere venoasă, ceea ce înseamnă că am un edem important al țesuturilor distale de acest inel, sunt situații grave care pot duce către autoamputarea glandului, deci pierdem structuri nobile, ca sa zic așa.