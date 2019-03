VIDEO Ce este rinita alergică, care sunt cauzele, cum se manifestă și care este tratamentul corect? Interviu cu Oana Constantinescu, medic specialist ORL

​Rinita este o boală inflamatorie a mucoasei nazale, fie ea acută sau cronică. Rinitele alergice sunt o manifestare a organismului la o reacție imunologica exagerată la unii alergeni din aer, spune Oana Constantinescu, medic specialist ORL, intr-un interviu pentru HotNews.ro.







Rinitele alergice pot fi fie sezoniere, fie perene. Dacă vorbim de rinitele alergice perene, pe ele le întâlnim aproape tot anul, mulți ani la rand. În general, vorbim despre alergie de interior, praf, acarienii din praf, animalutele de companie, pisici, câini, păsări, papagali canari, fie de la animalutul în sine, fie de la mediu, habitatul pe care încercam să îl recreăm, plante, plantute, rumeguș, igrasie, mucegaiuri.





Semnele și simptomele unei rinite alergice



Ca semne și simptome, noi, medical vorbind, le luăm pe zona de intrare a alergenului în organism. Dacă vorbim de căile respiratorii superioare, iarăși avem o plajă foarte mare de simptome și semne: rinoree apoasă, congestia nazală până la obstrucție nazală, salve de strănuturi, pruritul nazal, uscăciunea bucală, tuse, tuse de asta seacă, tuse care începe la un moment dat să fie expectorantă după câteva săptămâni. Dacă vorbim despre zona ochilor, aparatul vizual, eritemul conjunctival, edemul, lăcrimarea. Dacă vorbim despre țesutul cutanat, urticariile, înroșire, mâncărimi până la dermatite atopice. Dacă vorbim de calea digestivă, disconfortul abdominal, crampele, grețuri până la vărsături și o simptomatologie mai gravă.



Rinitele alrgice din sezonul de primăvară sunt destul de sâcâitoare, cum le zic eu pacienților. Pacientul vine după aproximativ două săptămâni cu aceleași acuze, "doamna doctor sunt răcit, dar sunt răcit de două săptămâni, nu am febră, nu am nimic altceva, nu mă simt neparat rău, nu am o stare generală proastă, dar mă sâcâie încontinuu nasul care curge, nasul care se înfundă".





Diagnosticul rinitei alergice









Diagnosticul clinic ne ajută pe noi foarte mult, cel putin orl-istii, atât anamneza dar și examenul clinic și fibroscopia nazală, de exemplu, într-o mucoasă care este foarte inflamată, o anemizare a mucoasei și o fibroscopie te ajută să elimini alte cauze, te ajută să elimini sau să descoperi complicațiile rinitelor.



Întotdeauna în perioadele de rinite alergice noi orl-istii colaborăm, avem nevoie de alergologi. Iarasi există o plajă foarte mare de testări pe care ei pot sa le recomande, fie testarile cutanate, Patch - testurile prick - testurile, până la determinări din sânge, iarăși sunt foarte multe teste, testul Faber, testul Alex, care sunt niște teste complexe pentru o alergie și pe care nu sfătuiesc pacienții să se apuce să și le facă decât după sfatul cu un alergolog.



Tratamentul recomandat în cazul unei rinite alergice



Tratamentul într-o fază acută, în primele zile ale unei rinite alergice, nu prea are cum să fie altul decât antihistaminicele orale și celebrele decongestionante nazale, de care toata lumea fuge, da, folosirea lor in primele zile 5 zile, maxim 7 zile ajută.



Dacă vorbim de manifestări mult mai îndelungate, două, patru săptămâni, glucocorticoizii locali sunt cei care ne ajută cel mai mult în tratarea simptomelor. Intotdeauna lăsăm deoparte poate și noi medicii, dar și pacienții, ne repezim către un tratament trebuie să iau ceva, trebuie să îmi revin și nu luăm în considerare factori ce se întâmplă în exterior, dacă am vorbit de alergiile de interior, atunci poate e mai simplu de avut grijă la praf, la curățarea podelelor mai mult cu mopul, cu apă, nu cu celebrul aspirator, să nu avem carpete, să nu avem foarte multe draperii, că pot sa țină toți alergenii ăștia, iarăși au apărut, sunt la modă aspiratoarele care au diverse filtre, care pot filtra.



Toate cărțile de specialitate spun că momentul cel mai neprielnic este de dimineață între 5 dimineață si 10 dimineață. Ei, chestia asta în orașele mari nu prea are cum să se mai aplice, la orice oră din zi și din noapte noi suntem în mișcare.



Întotdeauna încerci să le spui pacienților domnule, ok, reteta, tratamentul e unul, hai să încercam, să vedem ce putem să facem să prevenim cumva, să schimbăm ceva în mediu sau să avem grijă măcar în perioada acelea. Eu ii învăț cu o săptămână două înainte, așa cum spun de fapt toate ghidurile de diagnostic și tratament ale Uniunii Europene, poți să începi să previi, antihistaminicele, cortizonicele local,e ei știu deja, încercam să îi învățăm cumva să prevină o criză de asta acută sau să o trăiască mult mai încet.

Sezonul care tocmai a început de o săptămână, două sunt rinitele de primăvară. Contrar aparențelor, nu neapărat florile și iarba, iarba care o să meargă pe tot parcursul verii, ci pomii, înflorirea pomilor. Aici în țara noastră avem o paja foarte mare de pomi potențial alergeni: mesteceni, arini, alunul, ulmi, frasinul, salcia, artarii. Dacă vorbim despre o rinită alergică, putem să vorbim despre o rinită alergică ușoară, medie sau medie spre severă. Am ținut să fac precizarea asta pentru că cei mai mulți pacienți cunosc, că de asta vin la doctor, au toate simptomele și simptomatologia unei rinite alergice, nu cunosc alergenul, se întreabă de la ce, de ce se întâmplă doamna doctor, de ce încep chestiile astea, de ce copilul începe fix in perioada asta, când am terminat în sfârșit cu răcelile de iarna să înceapă să aiba, să continue să aibă aproape aceeași simptomatologie.