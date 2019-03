VIDEO Cum apar infecțiile dentare de rădăcină si care sunt avantajele tratamentului cu ajutorul microscopului. Interviu cu Adrian Militaru, medic stomatolog

​Cum își dă seama un pacient că are o infecție la rădăcină? În cât timp trece infecția după tratamentul sub microscop? Adrian Militaru, medic stomatolog, explica într-un interviu pentru HotNews.ro avantajele tratamentului infecțiilor dentare de rădăcină cu ajutorul microscopului: vezi exact cât de bine cureți, cât de bine prepari, cât de bine închizi canalul radicular.





Adrian Militaru: Noi cunoaștem cu adevărat ceea ce vedem. Știința, și odată cu ea și medicina dentară, a evoluat, astfel încât noi astăzi avem tehnici precise de lucru. Una dintre aceste tehnici este endodonția la microscop. Odată cu această tehnică, practic, îi cresc calitățile optice ale medicului specialist și poate să realizeze tratamente care în mod normal, cu ochiul liber, nu puteau fi realizate. Odată cu aceasta creștere a calităților optice, crește obligatoriu și calitatea actului medical, crește și siguranța actului medical și nu în ultimul rând siguranța pacientului, care este cea mai importantă pentru medic.













Este foarte important să înțelegem că spațiul radicular este unul complex. În afară de camera pulpară, de canale principale, există și alte canale, canale laterale, canale furcale, canale accesorii, izmuri șamd. Ei, bine, ca un tratament să fie eficient, trebuie să cureți foarte bine aceste spații radiculare, să prepari foarte bine, astfel încât să ai un tratament de succes. Ori, nu ai cum să faci acest lucru dacă nu vezi.



Până să apară această tehnică, aceste leziuni apicale erau rezolvate cel mai ușor cu ajutorul chirurgiei, rezecție apicala e cunoscută de către pacienți și apoi se făcea o operație retrograda. Astăzi foarte mulți pacienți evită chirurgia pentru că, iată, în proporție de 95% putem rezolva aceste patologii apicale cu ajutorul microscopului dentar.



În cât timp trece infecția după tratamentul sub microscop?



Adrian Militaru: Aici există o neînțelegere a pacienților. În sinea lor cred că atunci când vin în cabinetul stomatologic cu o infecție, cu o leziune apicala, cred că la finalul ședinței au plecat fără acea infecție. Lucrurile nu stau chiar așa.



Este foarte important de știut că există niște mecanisme imunologice acolo. De pildă, un dinte fără nerv, fără acea pulpă dentară, este un dinte care este predispus infecțiilor. Practic, el nu mai are un sistem imun și atunci apar infecțiile.



De pildă, am văzut tratamente endodontice care au fost efectuate modest, dar care au avut-o soluție protetica sau o soluţie restaurativa foarte bună și acolo nu s-a întâmplat nimic, nu a apărut nicio infecție. Pe de altă parte, putem să facem un tratament foarte bun endodontic în cabinet, dar dacă medicul stomatolog, medicul dentist nu alege o soluție restaurativa de a închide foarte bine acel dinte, în timp se poate crea o breșă, o portiță a bacteriilor, unde infiltreaza, unde poate să intre din nou în spațiul radicular, unde să infecteze acest spațiu sau să îl reinfecteze.



Ce mai este foarte important de reținut pentru pacient este că această infecție așa cum spuneam, nu trece peste noapte, durează cam până la 4 ani vindecarea sau remiterea acestei leziuni apicale. Ce trece de 4 ani este considerat eșec.



La cei mai mulți dintre pacienți, cam la un an se vede un rezultat apare un rezultat bun. De aceea este recomandat să se facă radiografie la 6 luni, la un an, să vezi involuția acelei leziuni apicale.



Cum își dă seama un pacient că are o infecție la rădăcină?



Adrian Militaru: Aceste infecții de rădăcină, aceste leziuni apicale pot fi și simptomatice, pacientul simte o durere acolo, uneori pulsează, dar de cele mai multe ori această infecție apicala este asimptomatica și ea se descoperă printr-un simplu control la medicul stomatolog cu o radiografie dentară bineînțeles.



Dacă nu o descoperim din timp poate să evolueze, dintr-un proces periapical să se transforme într-un chist, se complică lucrurile.



Cum apar infecțiile dentare de rădăcină?



Adrian Militaru: Bacteria pătrunde în canalul radicular, da, infiltreaza, bacteriei ce îi place cel mai mult? Intunericul și umezeala și acolo are tot ce îi trebuie. Se înmulțește atât de tare, încât sistemul imunitar nu mai poate să lupte cu aceste bacterii și practic se formează această leziune apicala, proces periapical, granulom



El se remite odată cu îndepărtarea bacteriilor, sigilarea foarte bună a canalelor și apoi o soluţie protetica ar fi de preferat de a închide etanș foarte bine dintele respectiv astfel încât în timp să nu mai pătrundă bacterii, dacă se întâmplă acest lucru avem un tratament de succes acolo