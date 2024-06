INTERNATIONAL Marți, 11 Iunie 2024, 10:12

Statele membre ale Alianței Nord Atlantice de pe flancul estic discută excluderea Ungariei din clubul cunoscut sub numele de „București 9”, scrie Financial Times, care citează surse din interiorul grupului. Președintele Ungariei nu va fi prezent la reuniunea B9 care are loc marți la Riga, Budapesta fiind reprezentată la nivel de ambasador. Klaus Iohannis este prezent la summit.

Viktor Orban Foto: Denes Erdos / AP / Profimedia

Viktor Orban i-a exasperat pe aliații din estul NATO prin încăpățânarea cu care a blocat deciziile comune privind Ucraina în cadrul formatului București 9 (B9).

Înființat în 2015, grupul include Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia. Toate sunt foste membre ale Uniunii Sovietice sau ale Pactului de la Varșovia și în prezent state NATO și UE.

Liderii lor, miniștrii de externe și miniștrii apărării se reunesc în mod regulat pentru a-și coordona abordarea politicilor de securitate, în special în ceea ce privește apărarea frontierelor lor estice.

În cadrul unor reuniuni recente, Ungaria s-a opus prin veto concluziilor comune ale grupului referitoare la creșterea ajutorului acordat Ucrainei și la aprobarea oricăror măsuri luate de NATO pentru a spori sprijinul militar acordat acestei țări sau pentru a accelera candidatura acesteia la statutul de membru al alianței.

Tacticile de blocaj ale Ungariei în UE în ceea ce privește ajutorul acordat Ucrainei și negocierile de aderare a Kievului au făcut ca mulți aliați să nu mai aibă răbdare.

Liderii B9 se întâlnesc marți la Riga, iar oficialii spun că Ungaria refuză din nou să aprobe un proiect de declarație asupra căruia ceilalți au căzut deja de acord.

Președintele Ungariei nu participa la summitul B9 de marți de la Riga

Discuțiile privind excluderea Budapestei sunt „foarte serioase”, a declarat una dintre persoane pentru Financial Times, adăugând că „probabil că ne întâlnim în acest format pentru ultima dată”.

O a doua persoană a declarat că întâlnirile recente au fost caracterizate de discuții „dure” și că va fi dificil să se organizeze întâlniri viitoare dacă acestea nu vor deveni mai colaborative.

Premierul Viktor Orbán a declarat luna trecută că încearcă să „redefinească” termenii apartenenței țării sale la NATO din cauza opoziției sale față de sprijinul acordat de alianță Ucrainei în război.

Președintele Ungariei, Tamas Sulyok, nu va participa la summitul celor Nouă de la București, un grup de țări europene de la marginea estică a NATO, care va avea loc marți la Riga, a anunțat biroul președintelui leton.

„Ungaria va fi reprezentată de ambasadorul în Letonia”, a declarat luni pentru Reuters un purtător de cuvânt al președintelui leton Edgars Rinkevics.

Summitul, la care participă secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, nu se va încheia cu o declarație comună a celor nouă țări, a adăugat biroul, pentru prima dată de la înființarea formatului în 2015.

În schimb, va fi emisă o declarație în numele președinților Letoniei, României și Poloniei, care găzduiesc împreună reuniunea de la Riga, a declarat luni pentru Reuters un purtător de cuvânt al președintelui leton Edgars Rinkevics.

Iohannis atrage atenția asupra securității de la Marea Neagră

Reuniunea B9 se desfășoară cu o lună înaintea Summitului aniversar al NATO de la Washington, D.C., care marchează împlinirea a 75 de ani de la înființarea Alianței.

Potrivit Administrației Prezidențiale de la București, liderii B9 vor discuta despre consolidarea posturii NATO de descurajare și apărare pe Flancul Estic, precum și despre intensificarea sprijinului pentru Ucraina.

„Președintele României va pleda, în acest context, pentru o atenție sporită asupra situației de securitate din regiunea Mării Negre, adaptată evoluțiilor din ultima perioadă, și importanței strategice a acestei zone pentru securitatea Aliaților, care a fost consacrată în Conceptul Strategic al NATO din 2022”, a precizat președinția.

De asemenea, Președintele Klaus Iohannis va reitera necesitatea continuării măsurilor de sprijin pentru partenerii cei mai expuși din regiune, precum Republica Moldova.